F1 | Hamilton si gode una super Mercedes | “mai provato così tanto piacere nel guidare

sportfair

: @Emmearcello00 @salvatorecozza1 Non concordo, le due macchine hanno un potenziale differente ancora oggi ed il gap… - Arkos71 : @Emmearcello00 @salvatorecozza1 Non concordo, le due macchine hanno un potenziale differente ancora oggi ed il gap… - drugopogboom78 : Toto wolff??? Che piccolo uomo...piccolissimo...Bottas??? Non da meno, senza attributi!!! Wolff ordina e lui...Ziii… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ?? #Bottas si gode la Pole ? #Hamilton frustrato per l'errore ?? Le parole dei piloti della #Mercedes #SkyMotori https://t.co… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Il pilota dellaha parlato del suo venerdì di prove libere, ponendo l’accento sullaiorità della W09 Una giornata fantastica, unaiorità schiacciante dellanel venerdì di prove libere di Suzuka. Doppietta sia nelle FP1 che nelle FP2, condavanti a Bottas in entrambe le sessioni, un modo perfetto per il britannico di cominciare un week-end che potrebbe mettere la parola fine nella corsa al titolo mondiale. Photo4/LaPresse “Suzuka è bellissima, di circuitinon ne costruiscono più e ogni anno è bellissimo tornare a correre su un tracciatoselettivo” le parole dinel post libere. “I primi due settori sono entusiasmanti e non c’è margine d’errore, se si sbaglia anche di poco la traiettoria si rischia di mettere le ruote sull’erba finendoa muro. Quest’anno mi ero prefissato di dover migliorare in ...