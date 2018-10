F1 : Giappone - Hamilton domina le libere : Quarto tempo per Max Verstappen sulla Red Bull, che perde un secondo dal campione del mondo, quinto è l'altro ferrarista Kimi Raikkonen che accusa un distacco di quasi 1,3 secondi. E poi a seguire ...

F1 - GP Giappone 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton spaventa rifilando distacchi notevoli a tutti - secondo Bottas - terzo Vettel a otto decimi! : Lewis Hamilton (Hamilton) prosegue nel suo stato di grazia e domina, senza mezzi termini, anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2018 di Formula Uno. Il leader della classifica iridata, che ha dalla sua un margine di ben 50 punti sul più immediato inseguitore, disintegra la resistenza dei rivali con un tempo sensazionale: 1:28.217 con Supersoft, lasciando tutti gli altri a distanze ragguardevoli. In seconda ...

F1 - GP Giappone 2018 : prove libere 1-2 - classifica combinata dei tempi. Lewis Hamilton il più veloce - Sebastian Vettel terzo : Lewis Hamilton è stato letteralmente strepitoso nel venerdì delle prove libere valide per il GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes è stato semplicemente strepitoso in entrambe le sessioni e ha firmato il miglior tempo in 1:28.217, rifilando ben quattro decimi di distacco al compagno di scuderia Valtteri Bottas. Sebastian Vettel ha faticato con la sua Ferrari e si è fermato ad addirittura 8 decimi dal suo grande ...

