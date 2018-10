Expo | archiviata l’accusa di turbativa d’asta al sindaco di Milano Sala

Expo - archiviata l'accusa di turbativa d'asta per Sala : archiviata l' accusa di turbativa d' asta per Giuseppe Sala . A disporre l'archiviazione è stato il gup di Milano Giovanna Campanile, come richiesto dalla Procura generale nei mesi scorsi, in merito ...

Expo : archiviata accusa di turbativa d'asta per il sindaco di Milano Sala : Il gup di Milano Giovanna Campanile ha archiviato l'accusa di turbativa d'asta nei confronti del sindaco di Milano Giuseppe Sala maturata nell'ambito dell'inchiesta sulla Piastra dei Servizi di Expo. Il giudice ha accolto la richiesta formulata nei mesi scorsi dalla Procura Generale che era stata contestata all'attuale primo cittadino nelle vesti di Commissario straordinario di Expo.

Expo - archiviata l’accusa di turbativa d’asta per il sindaco Giuseppe Sala : Giuseppe Sala non è colpevole di turbativa d’asta. Lo ha deciso il gup di Milano, Giovanna Campanile, che ha archiviato l’accusa il procedimento legato al maxi appalto per la Piastra dei Servizi di Expo che era stata contestata, tra gli altri, al sindaco del capoluogo lombardo. A chiedere che le accuse per l’ex commissario unico per l’Esposizione universale fossero archiviata era stata la procura generale. In un altro filone del ...