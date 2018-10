Europa League | Eintracht-Lazio 4-1 | serata da incubo per Inzaghi

Europa League : l'Apollon ferma il Marsiglia - vince il Chelsea : Francesi bloccati sul pareggio, Morata fa felice Sarri contro il Vidi. Spettacolare 3-3 tra Spartak Mosca e Villarreal

Europa League - altra papera clamorosa di Karius! : Il portiere del Besiktas ha mancato la presa su un cross innocuo per l'1-0 del Malmö, che poi ha raddoppiato

Europa League - Milan batte Olympiakos Pireo 3-1 : Il Milan ha vinto, ma non pienamente convinto, la seconda partita del girone F di Europa League contro l'Olympiakos Pireo per 3 reti ad 1 grazie alla doppietta di Cutrone ad al gol di Gonzalo Higuaìn, tutto in 9 minuti, e che hanno ribaltato il vantaggio ospite realizzato da Guerrero nel primo quarto d'ora. La squadra di Gattuso è scesa in campo col 4-3-3: Pepe Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Ricardo Rodrìguez; Bakayoko, Lucas Rodrigo ...

Video/ Milan Olympiacos (3-1) : highlights e gol della partita (Europa League gruppo F) : Video Milan Olympiacos (risultato finale 3-1): gli highiights e i gol della partita che si è giocata a San Siro, in Europa League. Rimonta rossonera con Cutrone (doppietta) e Higuain(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 03:01:00 GMT)

Europa League : Morata lancia il Chelsea - il Siviglia cade col Krasnodar : Il Chelsea festeggia il gol di Alvaro Morata. Afp La seconda giornata della fase a gironi di Europa League si chiude con la vittoria del Chelsea di Maurizio Sarri, 1-0 agli ungheresi del Vidi, e la ...

Europa League - il Milan vince in rimonta con l'Olympiacos : Seconda vittoria per il Milan in Europa League: dopo il Dudelange successo anche contro i greci dell'Olympiacos Europa League in tv, Milan-Olympiacos 3-1. Ora c'è la Lazio, formazioni e diretta

Karius ci ricasca : papera in Europa League con il Besiktas. VIDEO : Non accenna a concludersi il periodo negativo di Loris Karius. Il portiere tedesco, conosciuto soprattutto per le due papere nella finale di Champions League persa con il Liverpool contro il Real ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : Eintracht Francoforte-Lazio 4-1. Biancocelesti dominati - espulsi Basta e Correa : Serata europea da dimenticare per la Lazio, che viene travolta per 4-1 dall’Eintracht Francoforte nella seconda giornata dell’Europa League: in Germania i Biancocelesti chiudono in nove contro undici per le espulsioni di Basta e Correa. In gol Parolo (momentaneo 1-1), doppietta di Da Costa, Kostic e Jovic. Nel primo tempo vantaggio lampo dei padroni di casa, al 4′ su corner irrompe nel cuore dell’area di rigore Da Costa ...

PAGELLE / Eintracht Lazio (4-1) : i voti della partita (Europa League gruppo H) : Le PAGELLE di Eintracht Lazio 4-1: i voti della partita che si è giocata nel gruppo H di Europa League. Crollo verticale dei biancocelesti a Francoforte, espulsi Basta e Joaquin Correa(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 23:18:00 GMT)

Europa League - Eintracht-Lazio 4-1 ma Inzaghi sicuro : “Passeremo il girone” : LAZIO – Dopo i 3 gol subiti nel derby, arriva il poker incassato in Germania. Per la Lazio sono giorni difficili, e i segnali che arrivano dal campo sono poco rassicuranti per mister Inzaghi. La sua squadra crolla in casa del Francoforte, va sotto in avvio, la pareggia ma alla fine, complici anche le due […] L'articolo Europa League, Eintracht-Lazio 4-1 ma Inzaghi sicuro: “Passeremo il girone” proviene da Serie A News ...

VIDEO Eintracht Francoforte-Lazio 4-1 - Highlights Europa League : sintesi - azioni salienti e gol. Gara da dimenticare per i biancocelesti : Serata da incubo per la Lazio, che viene travolta per 4-1 dall’Eintracht Francoforte nella Gara valida per la seconda giornata dell’Europa League di calcio. Non basta il momentaneo pari di Parolo, le reti di Da Costa (doppietta), Kostic e Jovic piegano i biancocelesti. Espulsi Basta e Correa. IL VANTAGGIO DI DA COSTA Se adelanta el Eintracht con este gol de Da Costa, le toca remar a la Lazio pic.twitter.com/57gZsFuyjH — La Voz ...

Eintracht Francoforte-Lazio 3-1 : risultato e cronaca in diretta live - Europa League 2018/2019 : Eintracht-Lazio, Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Europa League : tutti i risultati - tris Milan e disastro Lazio. Ok Sarri : Europa League, I risultati– Si chiude la tre giorni europea con le partite serali di Europa League, Bilancio positivo per le squadre italiane: 5 vittorie con Roma, Juventus, Inter e Napoli in Champions; il Milan batte in rimonta i greci dell’Olimpiakos mentre la Lazio non riscatta il ko nel derby con il passo falso di […] L'articolo Europa League: tutti i risultati, tris Milan e disastro Lazio. Ok Sarri proviene da Serie A ...

Risultati Europa League - il Chelsea non sbaglia un colpo : la squadra di Sarri vola - passo falso del Siviglia : Risultati Europa League – Si sono concluse altre partite valide per l’Europa League. Alle 19 grande spettacolo ed emozioni. Non solo il Milan in campo, la squadra di Gennaro Gattuso protagonista di una grande rimonta nella gara di Europa League contro l’Olympiakos, rossoneri trascinati dal solito Gonzalo Higuain. Tutto facile per l’Arsenal che ha vinto nettamente sul campo del Qarabag, in campo anche l’ex Sampdoria Torreira, ...