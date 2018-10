Elezioni Brasile | chi è Jair Bolsonaro e perché fa paura

Elezioni in Brasile - Jair Bolsonaro in vantaggio nei sondaggi - : Il candidato del Partito Social-Liberale è dato al 32% delle preferenze. Dietro di lui l'economista Fernando Haddad del Partito dei Lavoratori, fermo al 21%, ma in corsa da un mese dopo l'esclusione ...

Elezioni Brasile 2018 : sondaggi e candidati alla prova dei diritti umani : Nonostante questa storica presenza, secondo un rapporto dell'autorevole Grupo Gay di Bahia , Ggb, , il Brasile è il paese che più uccide Lgbti al mondo : 1 ogni 19 ore. Nel 2017 sono state ammazzate ...

Brasile - Elezioni : parlamento frammentato attende futuro presidente : ... dove le alleanze 'contro natura' saranno la regola per governare, a rischio di sprofondare nuovamente nella 'vecchia politica', come tristemente evidenziato dallo scandalo di corruzione 'Lava Jato'. ...

Brasile - Elezioni : parlamento frammentato attende futuro presidente : Come le precedenti legislature, il futuro parlamento sarà molto frammentato, con oltre trenta formazioni politiche rappresentate.Tra loro, le tre che dominano la scena politica in Brasile da un ...

Elezioni presidenziali in Brasile - per chi tifano i mercati? : Questo è il motivo principale per cui il potenziale di crescita dell'economia brasiliana rimane basso, circa il 2%, e il rapporto fra debito pubblico e PIL continua a crescere rapidamente, al ritmo ...

BRASILE - JAIR BOLSONARO ACCOLTELLATO : COME STA?/ Ultime notizie : altri candidati Elezioni “stop a campagna” : JAIR BOLSONARO, ferito a coltellate il candidato alle presidenziali del BRASILE. Il video choc dell’aggressione avvenuta nello stato di Minas Gerais(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 20:15:00 GMT)

Le Elezioni in Brasile sconvolte da violenze e processi : Roma. “E' ancora presto per poterne valutare tutto l’impatto, ma una cosa è sicura: questo attentato lo favorirà enormemente”. Socio del Center Group, Professore alla Università Paulista e analista internazionale, Gustavo Segré è un politologo argentino esperto di Brasile che commenta così con il Fo

Uno dei favoriti alle Elezioni presidenziali in Brasile è stato accoltellato : Il leader populista e conservatore Jair Bolsonaro è stato colpito all'addome mentre partecipava a un comizio: è in condizioni gravi, ma stabili The post Uno dei favoriti alle elezioni presidenziali in Brasile è stato accoltellato appeared first on Il Post.

Brasile - Lula non potrà candidarsi alle Elezioni presidenziali : Il Tribunale supremo elettorale brasiliano, Tse, ha stabilito che Ignacio Lula da Silva non potrà candidarsi alle presidenziali del 7 ottobre in seguito alla sua condanna a dodici anni per corruzione ...

Brasile : sondaggio Elezioni - Lula 35% e Bolsonaro 22%

AMERICA/BRASILE - Elezioni presidenziali : i Vescovi invitano i candidati a un dibattito : Secondo i sondaggi, al 19% vi è il militare riservista Jair Bolsonaro, candidato dell'estrema destra, che Gomes descrive come "un politico emergente grazie alla crisi politica, candidato con un ...

Brasile : Elezioni - Lula sempre in testa nei sondaggi

Elezioni Brasile - Onu : Lula partecipi : 7.00 L'Onu interviene nella disputa brasiliana circa la candidatura dell'ex presidente Lula da Silva alle Elezioni del 7 ottobre. Il Comitato per i diritti umani ha chiesto alle autorità brasiliane di garantire i diritti politici di Lula, in carcere per corruzione e riciclaggio,affinché possa partecipare. La candidatura di Lula, in carcere per corruzione e riciclaggio, è stata pretata dal suo partito ma è probabile che sarà invalidata da una ...

Brasile : Elezioni - Lula ritira ricorso presentato ore prima