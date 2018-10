Eintracht | dramma Torro | perde il fratello ma scende in campo contro la Lazio

Eintracht Francoforte - il dramma di Lucas Torro : muore il fratello ma scende in campo contro la Lazio : Il giocatore dell’Eintracht Francoforte ha deciso di scendere comunque in campo contro la Lazio nonostante la morte del fratello Una tragedia tremenda, una notizia bruttissima che Lucas Torro non avrebbe mai voluto sentire. La morte del fratello 27enne a poche ore dalla gara contro la Lazio, il dolore che sale ma che non intacca la sua voglia di scendere in campo. AFP/LaPresse “Lo faccio per lui” avrà pensato tra sé e sé ...