Effetto spread sulle polizze E i big devono vendere i Btp

Spread - nessun Effetto per i mutui già fatti. Su quelli futuri solo se la corsa continua (almeno per 6 mesi) : La corsa al rialzo dello Spread Btp-Bund non ha né avrà alcun effetto sui mutui a tasso fisso già in essere. Ed è al momento solo un’ipotesi (piuttosto remota) che qualche ripercussione possa aversi su chi ha scelto il tasso variabile e su chi deciderà di comprare una casa nei prossimi mesi chiedendo un finanziamento agli istituti bancari. Molto dipenderà da se e quanto il differenziale tra i titoli di Stato tedeschi e quelli italiani ...

Spread di nuovo sopra quota 300 per l'Effetto Borghi : Dopo un picco in mattinata il differenziale si era ridotto per alcune ore. Altalena anche per Piazza Affari - Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi di nuovo sfonda i 300 punti, dopo aver toccato stamani ...

Quanto ci può costare l'Effetto spread : La manovra economica, oltre alle varie misure come il reddito di cittadinanza e la flat tax, dovrà fare i conti anche con la...

Effetto manovra - lo spread tocca quota 280 poi cala. Borsa in caduta Piazza Affari cede il 3 - 7% : la mappa Salvini : Ue ci boccia? Tireremo avanti : Piazza Affari arriva a perdere il 4,6%, poi lima al 3,9% dopo l’intesa M5S-Lega sul deficit al 2,4% per i prossimi 3 anni. Titoli bancari a picco

Manovra - sul 2019 l'Effetto spread può costare 9 mld di interessi : Roma, 28 set., askanews, - Non solo flat tax, superamento della Fornero e reddito di cittadinanza. Sul fronte delle uscite la Manovra per il 2019 dovrà fare i conti con una spesa per interessi sul ...

Effetto Def - spread oltre quota 260 : 9.16 Effetto Def, spread oltre quota 260 Lo spread tra Btp-Bund sfonda quota 260e vola a 261 punti nei primissimi scambi, dopo il rapporto deficit/pil previsto al 2,4% per tre anni nella nota di aggiornamento al Def. Ieri aveva chiuso a 237 punti, dopo aver superato in giornata i 250 punti. Il rendimento del Btp decennale sale al 3,096%. Ieri il tasso del decennale aveva sfiorato il 3%, al 2,993%, chiudendo al 2,901%.