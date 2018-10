Ecco i convocati per il doppio impegno dell' Italia | Fuori Balotelli e Belotti Ritorna

Italia - Ecco la lista dei convocati di Mancini : Balotelli out - dentro Giovinco : A pochi giorni dalla sfide contro l’Ucraina (amichevole) e Polonia (Uefa Nations League), Roberto Mancini ha diramato la propria lista di convocati. Out Balotelli, c’è Giovinco. Prima volta per Caprari La lista di convocati: Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino); Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), ...

Inghilterra - sei debuttanti fra i convocati per la Nations League : Ecco di chi si tratta : Il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate, che ha appena rinnovato fino al 2022, spera di poter celebrare il nuovo contratto con dei risultati positivi in Nations League negli impegni contro Croazia (12 ottobre) e Spagna (15 ottobre). Per l’occasione sono stati convocati i giovanissimi Mason Mount, Jadon Sancho e James Maddison. Il primo, centrocampista di 19 anni, si è messo in luce nel Derby County di Frank Lampard, mentre il ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Thomas CEccon e Federico Burdisso gli osservati speciali : Non manca molto all’inizio dei Giochi Olimpici Giovanili che si terranno dal 10 al 16 ottobre a Buenos Aires (Argentina) e l’Italia del Nuoto, dopo la scorpacciata di medaglie e soddisfazioni negli Europei assoluti di Glasgow (Gran Bretagna), vorrà mettersi in evidenza anche in questa particolare competizione. I giovani nuotatori che prenderanno parte alla settimana di gare sudamericana saranno Federico Burdisso (Tiro a Volo), ...

Dudelange-Milan - Ecco i convocati di Gattuso : Il sito ufficiale del Milan ha reso note le convocazioni di Gattuso per la gara di oggi in Europa League. PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina DIFENSORI: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Romagnoli, Zapata CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Halilovic, Higuain. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ...

Champions : Ecco i convocati Juve - Douglas Costa c’è : Max Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Champions contro il Valencia. Dopo il gestaccio di domenica (sputo a Di Francesco) convocato il brasiliano Douglas Costa. PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio DIFENSORI: Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Bonucci, Cancelo, Rugani CENTROCAMPISTI: Pjanic, Khedira, Matuidi, Cuadrado, Emre Can, Bentancur ATTACCANTI: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, ...

Inter - Ecco i convocati di Spalletti per il Tottenham : c'è D'Ambrosio : MILANO - Danilo D'Ambrosio è presente nell'elenco dei convocati diramato dal tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della gara con il Tottenham valida per la prima giornata della fase a ...

Mondiali di ciclismo - Ecco gli 11 convocati : ci sono Nibali e Aru : Vincenzo Nibali e Fabio Aru: è un'Italia a due punte quella convocata dal ct del ciclismo Davide Cassani per il Mondiale di Innsbruck in programma il 30 settembre. Aru è nel gruppo azzurro nonostante ...

Qualificazioni Mondiali FIBA 2019 – Sacchetti ha scelto : Ecco i convocati dell’Italia per la sfida con la Polonia : Coach Sacchetti ha sciolto ogni dubbio: rivelati i convocati dell’Italia per la sfida contro la Polonia, la prima gara della seconda fase delle Qualificazioni per i Mondiali FIBA 2019 A 24 ore dalla palla a due, il CT Meo Sacchetti ha diramato la lista dei dodici giocatori che affronteranno la Polonia al PalaDozza di Bologna per la prima gara della seconda fase di FIBA World Cup 2019 Qualifiers (14 settembre, ore 20:15. Diretta su ...

Ryder Cup 2018 - Team Europa : Ecco la lista dei 12 convocati : Gli inglesi Paul Casey e Ian Poulter , lo spagnolo Sergio Garcia e lo svedese Henrik Stenson sono i quattro giocatori ai quali il capitano europeo di Ryder Cup , il danese Thomas Bjorn, ha ...

Nations League. Ecco i convocati da Mancini per il doppio impegno : Il ct Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per il doppio impegno in Nations League. Le sfide sono

