È ufficiale | al posto di Asia a X Factor arriva Lodo Guenzi

X Factor 2018 - Lodo Guenzi al posto di Asia Argento. Manca solo la conferma ufficiale : L’hanno visto aggirarsi attorno ai grattacieli di Sky a Milano in zona Rogoredo per diversi giorni. E non dovrebbe essere stato per una visita di cortesia. Lodovico “Lodo” Guenzi, uno dei cinque componenti della band de Lo Stato Sociale, viene dato in pole position per diventare il prossimo giudice di X-Factor al posto di Asia Argento. Interpellata dal FQMagazine Sky ancora non ufficializza, ma è questione di pochissimi giorni, se non di ...

Fiat Chrysler : è ufficiale - Gorlier prende il posto di Altavilla - Wester torna numero uno di Maserati : Ora è il settimo più grande produttore automobilistico del mondo, è senza debiti ma non senza sfide future. Fiat Chrysler infatti ha tagliato di recente le prospettive di profitto per l' intero anno ,...

X Factor 218 - nuovo giudice al posto di Asia Argento/ Chi è? Tutto pronto per l'annuncio ufficiale ma... : Chi sostituirà Asia Argento? Ancora non c'è un annuncio ufficiale ma nella seconda puntatata di Factor 2018 potrebbe arrivare il grande annuncio. Ecco i papabili(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:13:00 GMT)

Ferrari - ufficiale l'addio di Raikkonen : al suo posto arriva Leclerc : 11 settembre 2018: la Ferrari ufficializza l'addio, a fine anno, del 38enne campione del mondo nel 2007 Kimi Raikkonen. Il finlandese nel 2019 sarà al volante della Sauber e al suo posto, come compagno di squadra del tedesco Sebastian Vettel, ci sarà il giovanissimo Charles Leclerc, già nel mirino del Cavallino da diverso tempo. La Ferrari, con due tweet sul proprio profilo ufficiale, ha dato conferma di queste due importanti notizie di mercato. ...

F1 - la Ferrari scioglie le riserve : è ufficiale l’arrivo di Leclerc al posto di Raikkonen : Il team di Maranello ha comunicato che sarà Charles Leclerc il compagno di Sebastian Vettel nella prossima stagione, si conclude dunque l’avventura di Raikkonen in rosso Mancava solo l’ufficialità, adesso è arrivata anche quella: Charles Leclerc sarà il compagno di Sebastian Vettel in Ferrari a partire dalla prossima stagione. Photo4 / LaPresse Le indiscrezioni di questi giorni dunque si sono avverate, finisce dopo otto anni ...

Ferrari. ufficiale : Charles Leclerc al posto di Kimi Raikkonen : E’ arrivata l’ufficialità del cambio al volante della Ferrari per il 2019. E’ stata una gaffe di Garage Italia a

Motorola P30 Note è ufficiale in Cina : uno One Power con la ZUI 4.0 al posto di Android stock : Motorola P30 Note è stato appena annunciato dalla casa alata. Si tratta di un dispositivo per molti aspetti simile a Motorola One Power e al suo fratello minore Motorola P30 che è già disponibile in due versioni sul mercato cinese. Il notch, una batteria enorme da 5.000 mAh e un ampio display FullHD+ da 6,2 pollici sono le sue caratteristiche principali. L'articolo Motorola P30 Note è ufficiale in Cina: uno One Power con la ZUI 4.0 al posto di ...

X FACTOR - FUORI ASIA ARGENTO PER ABUSI A JIMMY BENNETT/ Chi al suo posto? Manca la nota ufficiale ma... : X FACTOR, Simona Ventura sostituisce ASIA ARGENTO? Anche Morgan in lizza per il ruolo da giudice del reality show: i nomi “visionari” delle ultime ore, le indiscrezioni.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 17:43:00 GMT)

Le Iene : è ufficiale - ecco chi sarà la nuova conduttrice al posto di Ilary Blasi [NOME e FOTO] : 1/7 Ilary Blasi (Roma) ...

Le Iene : è ufficiale - ecco chi sarà la nuova conduttrice al posto di Ilary Blasi [NOME e FOTO] : 1/7 Ilary Blasi (Roma) ...