' È sempre più difficile trovare personale per la stagione' | parla Ciarapica

Barilla : accordo con Confagricoltura Padova per una pasta sempre più italiana (2) : (AdnKronos) - “Da Conselve a Montagnana abbiamo molte zone che producono frumento duro – spiega il presidente Michele Barbetta, che coltiva anche seminativi -. Industria alimentare e agricoltori devono collaborare per aumentare la qualità e concentrarne l’offerta, garantendo la tracciabilità di tutt

Barilla : accordo con Confagricoltura Padova per una pasta sempre più italiana : Padova, 5 ott. (AdnKronos) - pasta sempre più italiana. E Padovana. Anche gli agricoltori Padovani parteciperanno al rafforzamento della filiera di qualità del grano duro, dando il proprio contributo per l’incremento della produzione made in Italy all’interno di un accordo di filiera con una grande

Il congresso del Pd è sempre più affollato (i rischi della frammentazione) : Roma. Le candidature al congresso del Pd, piano piano, lievitano come l’impasto per la pizza. Non c’è solo Nicola Zingaretti in campo, ma anche Matteo Richetti. “Non ha senso ora un partito che prova a parlare a tutti contemporaneamente, mettendo tutti sullo stesso piano, oggi l’emergenza è rapprese

Grande Fratello Vip - Francesco e Giulia sempre più vicini : coccole e carezze in casa : Nascono le prime simpatie all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Tra Francesco Monte e Giulia Salemi sembra esserci un buon feeling e nelle ultime ore i due giovani concorrenti si sono lasciati andare ad una serie di coccole e carezze del tutto inaspettate che potrebbero dare il via ad una ipotetica storia d'amore tra le mura domestiche di Cinecittà. coccole e carezze tra Francesco Monte e Giulia nella casa del GF Vip 3 Tutto è successo ...

Macron è forse un pazzo - ma di sicuro è sempre più eccitante : Questo Macron è sempre più eccitante. Fa delle cose buone, ordinate, di riformismo liberale con le cautele della protezione sociale, ma senza esagerare in dilazioni e diluizioni, secondo le premesse e le promesse che lo hanno portato alla testa della V Repubblica battendo il lepenismo ed emarginando

Roma - dai droni ai laser : è sempre più hi-tech il monitoraggio della città : Sistemi di navigazione per le auto a guida autonoma, aerofotografia per la previsione delle voragini stradali, realta’ aumentata per l’addestramento del personale di soccorso, droni e laser-scanner per il monitoraggio e la manutenzione di strutture, edifici storici e siti archeologici: sono alcuni dei temi al centro di “Technology for All 2018”, il forum sull’innovazione tecnologica per il territorio, i beni ...

La Battaglia della Mediterranea. Calano i flussi - ma sui migranti si fa sempre più politica : Salvini vs Sinistra : Non è una diretta Facebook come le altre. Matteo Salvini oggi è particolarmente esaltato. Si collega dal suo ufficio al Viminale dopo aver incassato la firma di Sergio Mattarella al decreto sicurezza e immigrazione, il "decreto Salvini", come il ministro vuole che sia chiamato, il suo fiore all'occhiello. Sì certo, oltre alla firma c'è anche una lettera di preoccupazioni del presidente sul rispetto della Costituzione. ...

Ma quale flop! Venom è il film Marvel più divertente di sempre : Le prime critiche, quelle di chi il Marvel Universe lo mastica bene, dall’infanzia e dai fumetti, andavano dal tiepido all’indispettito: il “Venom” che arriva al cinema non è quello che ci si aspetta in termini di rabbia, sarcasmo acido, atmosfera dark, ma questo non significa che il film non sia riuscito. Il “Venom” che ti aspetta al cinema non ha i colori e i toni di un horror alla “Hell Raiser” ...

Corti - Wind Tre - : sempre più connettività per clienti e imprese : Roma, 4 ott., askanews, - 'Wind Tre dispone di due marchi ben differenziati: Wind con 'prezzo vero', garanzia di trasparenza e di convenienza, si indirizza molto alle famiglie. Il Brand 3, sempre all'...

Giro dell'Emilia - Allenamento di gruppo tra big - Nibali preso in giro da Cataldo : 'deve sempre dimostrare che fa più degli altri' [FOTO] : Un gruppo da sogno in Allenamento in vista del giro dell'Emilia: Vincenzo Nibali preso scherzosamente in giro dai suoi colleghi Il ciclismo non si derma: dopo i Mondiali di Innsbruck 2018 i corridori ...

Giro dell’Emilia – Allenamento di gruppo tra big - Nibali preso in giro da Cataldo : “deve sempre dimostrare che fa più degli altri” [FOTO] : Un gruppo da sogno in Allenamento in vista del giro dell’Emilia: Vincenzo Nibali preso scherzosamente in giro dai suoi colleghi Il ciclismo non si derma: dopo i Mondiali di Innsbruck 2018 i corridori continuano a regalare spettacolo in strada. Oggi Gianni Moscon si è confermato campione italiano a cronometro, ma è sabato che si vivranno forti emozioni, con i grandi corridori in bici per il giro dell’Emilia. Ci sarà anche ...

Smartphone : in futuro lavoreremo sempre meno negli uffici e sempre più in coworking : La gente crede nello smarthphone come uno strumento di lavoro e vorrebbe una maggiore autonomia, al di fuori dell’ufficio e di casa. Samsung, ad esempio, è l’azienda produttrice che, forse più di tutte, vuole aiutare leggi di più...

Juventus - la lettera di Andrea Agnelli agli azionisti : “Puntiamo sempre più in alto” : Con una lunga lettera rivolta agli azionisti pubblicata sul sito ufficiale della Juventus, il presidente Andrea Agnelli ha fatto il punto su passato, presente e futuro del club bianconero. Questi i passaggi più importanti: “Cari Campioni d’Italia, il progetto di bilancio, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, rappresenta la fotografia istantanea di una società, la Juventus, che […] L'articolo Juventus, la lettera di Andrea ...

"Inverno demografico" in provincia di Cuneo - sempre più vecchia e con 700 bimbi in meno : "A causa del calo delle nascite, negli ultimi tre anni, nelle sette città più grandi della provincia di Cuneo, sono state perse 25 potenziali future classi della scuola primaria, mentre sempre nei ...