Due casi di colera a Napoli | de Magistris | ' Schifato da certa stampa'

Cosa si sa dei Due casi di colera a Napoli e di una possibile epidemia (smentita) : Due casi di colera a Napoli. Lo comunica l'Azienda ospedaliera dei Colli. All'ospedale Cotugno, specializzato in malattie infettive, sono ricoverati un bambino di 2 anni, proveniente dall'ospedale pediatrico Santobono e la madre. Si tratta di due immigrati, rientrati di recente da un viaggio in Bangladesh, residenti a Sant'Arpino, nel Casertano. L'Asl competente è stata allertata e sono in corso le procedure ...

Torna il colera. Due casi in Italia : come riconoscere la malattia. I sintomi più comuni : Colera a Napoli: sono stati registrati due casi in poche ore nel capoluogo campano. La malattia infettiva si è presentata in una donna e nel figlio di due anni, immigrati residenti a Sant’Arpino e rientrati da poco dal Bangladesh: lo rende noto l’ospedale Cotugno, dove sono ricoverati. “I contatti familiari sono stati individuati e sono ora sotto stretta osservazione sanitaria. La situazione è del tutto sotto controllo”, ...

Due casi di colera a Napoli : in ospedale mamma e figlio rientrati da poco dal Bangladesh : Sono stati registrati a Napoli due casi di colera, in una donna e nel figlio di due anni, immigrati residenti a Sant'Arpino e rientrati da poco dal Bangladesh. Le condizioni della donna non sono preoccupanti, più serie quelle del bambino. Il piccolo, trasferito al Cotugno dall'ospedale pediatrico Santobono, è stato ricoverato fino alla mattinata del 3 ottobre in rianimazione. "I contatti familiari sono stati individuati e sono ora ...

