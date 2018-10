Dopo una dura crisi economica | forse l' Iran sta invertendo la rotta

Dopo questo Def non avremo una manovra alla francese : Solo pochi giorni fa il vicepremier Di Maio diceva di voler fare come la Francia: “Per finanziare la sua manovra economica farà un deficit del 2,8 per cento. Siamo un paese sovrano come la Francia. I soldi ci sono e si possono finalmente spendere a favore dei cittadini”. Magari il governo Conte aves

Padoan : "Juncker? Una persona con cui è più difficile parlare Dopo la cena..." : Il presidente della Commissione Europea, Jean Claude Juncker in queste settimane è finito sempre più nel mirino per il braccio di ferro tra l'Unione Europea e l'Italia sul Def che di fatto annuncia la manovra al 2,4 per cento del rapporto deficit-Pil per il 2019. Un durissimo scontro si è tenuto nei giorni scorsi tra il ministro degli Interni, Matteo Salvini e lo stesso Juncker. Il titolare del Viminale di fatto ha affermato con una battuta di ...

Una serata per orientarsi Dopo la terza media : La serata è al tempo stesso l'occasione per valutare un percorso formativo che influenzerà il futuro dei ragazzi e per approfondire il legame tra il mondo della scuola e quello del lavoro alla luce ...

Napoli - paura per Milik Dopo la partita : rapinato del Rolex con una pistola puntata alla testa : Bruttissimo episodio in casa Napoli. L'attaccante polacco Arkadiusz Milik è stato rapinato la scorsa notte al rientro a casa dopo la vittoria per 1-0 conquistata contro il Liverpool. Il centravanti ...

Naby Keita una notte in ospedale Dopo essersi accasciato durante Napoli-Liverpool : Gli esami a cui è stato sottoposto il calciatore del Liverpool Naby Keita hanno escluso la presenza di patologie in corso.Tuttavia il centrocampista, uscito anzitempo dal campo a seguito di un forte trauma nel corso di Napoli-Liverpool, ha trascorso la notte in ospedale e rimarrà in osservazione prima di essere dimesso con ogni probabilità nella giornata di oggi.Il calciatore, che non ha mai perso conoscenza, è ...

Tredici anni Dopo l’Italia cala il… poker : Inter e Napoli completano la festa - è una Champions a tinte tricolori : Era dal 22-23 novembre 2005 che tutte e quattro le squadre italiane non vincevano nello stesso turno di Champions, Inter e Napoli completano la due giorni magica dopo i successi di Juve e Roma Juventus, Roma, Inter e Napoli. Quattro vittorie, quattro sorrisi per riportare ancora più su il calcio italiano. Un poker di successi tutti nella stessa giornata di Champions League, come non succedeva esattamente dal 22-23 novembre del ...

Indonesia senza tregua - Dopo terremoto e tsunami erutta il vulcano Soputan : i morti sono oltre 1400 : Indonesia senza tregua. L'isola di Sulawesi, già colpita da un violento terremoto e da uno tsunami la settimana scorsa, è stata scossa questa mattina dall'eruzione...

Facebook rassicura : "Nessuna intrusione nelle app di terze parti Dopo la falla" : Continua l’investigazione del colosso dopo la compromissione dei “token” d’accesso che ha coinvolto 90 milioni di utenti in tutto il mondo. Al momento non sembrerebbe aver coinvolto i servizi collegati col Facebook Login

Indonesia - Dopo sisma e tsunami paura per l'eruzione del vulcano Soputan : Sciacalli, esercito a Palu - Il Paese è sempre in emergenze. L'esercito è stato inviato nella città portuale di Palu per sorvegliare infrastrutture, depositi di carburante, banche, il locale aeroporto ...

Indonesia senza pace : Dopo terremoto e tsunami erutta anche il vulcano Soputan : Incubo in Indonesia: dopo i terremoti e lo tsunami della scorsa settimana, l'isola di Sulawesi è ora scossa dall'eruzione del vulcano del Monte Soputan. Le autorità hanno ordinato alla popolazione nel raggio di 4 chilometri di abbandonare l'area a causa della minaccia costituita da lava e fumo.Continua a leggere

Indonesia : vulcano erutta Dopo terremoto e tsunami/ Ultime notizie - allerta lava e fumo : 1400 morti a Sulawesi : Indonesia, 1347 morti dopo terremoto e tsunami. Ultime notizie, 60mila sfollati, centinaia i dispersi, ci sono 200mila persone che hanno bisogno di aiuto(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 09:00:00 GMT)

Indonesia - Dopo terremoto e tsunami erutta vulcano : colonna di fumo di 6mila metri. A Sulawesi 1400 morti : dopo il terremoto e lo tsunami, che finora hanno restituito i cadaveri di 1400 persone, l’isola Indonesiana di Sulawesi è stata scossa questa mattina dall’eruzione del vulcano Soputan nella provincia del Nord. L’eruzione ha formato una colonna di fumo e cenere che ha raggiunto un’altezza di circa seimila metri. Le autorità hanno consigliato alla popolazione di evitare un’area fino a 6,5 chilometri a sudovest del vulcano ed hanno avvisato i ...

Incubo indonesiano : Dopo il sisma e lo tsunami - ora arriva anche l'eruzione : dopo i terremoti e lo tsunami della scorsa settimana, che hanno già causato oltre 1200 morti, una nuova catastrofe naturale si abbatte su Sulawesi. L'isola indonesiana deve ora fare i conti con l'eruzione del vulcano del Monte Soputan, situato all'estremità settentrionale dell'atollo.Come riferisce 'Business Times', le autorità hanno ordinato alla popolazione nel raggio di 4 chilometri di abbandonare l'area a causa della ...

Indonesia : Dopo terremoto e tsunami - Sulawesi colpita dall’eruzione del vulcano Soputan [FOTO e VIDEO] : L’isola di Sulawesi, dove la scorsa settimana si è verificato il devastante terremoto magnitudo 7.4 e lo tsunami che ha travolto Palau e Donggala, sta affrontando in queste ore anche l’eruzione del vulcano Soputan, sito a circa 600 km da Palau, nel nord dell’isola. Dal vulcano si è alzata una colonna di cenere e fumo alta 4 km, che per il momento non ha causato interruzioni al traffico aereo. Il numero delle vittime del ...