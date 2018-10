Dl Sicurezza | Salvini | Giurato su Costituzione ma rappresento gli italiani

Dl Sicurezza - dopo il monito di Mattarella l'incognita fiducia. Salvini : 'spero di no' : Il M5s auspica uno 'studio attento' del decreto, alla luce del richiamo del Colle. Critico Gasparri, FI,: 'ma dove sono le assunzioni delle forze dell'ordine promesse in tV?' -

Cosa prevede il decreto Sicurezza di Salvini - : Il decreto sicurezza ha ottenuto il sì del Quirinale. Soddisfatto Matteo Salvini. A breve il testo passerà all'esame del Parlamento

Dl Sicurezza - Salvini : Spero no a fiducia - vado in Parlamento sereno : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Decreto Sicurezza - Salvini : “Fiducia? Spero di no. Vado in parlamento per migliorare il testo” : “Spero di no. Ci sono proposte migliorative che arrivano dai sindaci e associazioni che ho già visto e sottoscriverò personalmente. Se il parlamento vuole migliorare io sono felice. Vado in parlamento sereno per migliorare un testo che porterà più sicurezza nelle città italiane”. Così il ministro dall’interno Matteo Salvini, parlando del Decreto sicurezza, alla manifestazione della Coldiretti a Circo Massimo a Roma. L'articolo ...

Dl Sicurezza - Salvini : spero no fiducia - in Parlamento sereno : Roma, 5 ott., askanews, - 'Vado in Parlamento sereno per migliorare un testo perché porterà sicuramente più sicurezza nelle città italiane'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Decreto Sicurezza - Mattarella firma e ricorda obblighi Costituzione/ Video : migranti - Salvini nel mirino : Decreto Sicurezza, Mattarella lo firma ma scrive a Conte: “Rispettare la Costituzione”. Il Presidente della Repubblica richiama l'articolo 10 sugli obblighi internazionali(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 21:12:00 GMT)

Salvini : 'Dl Sicurezza rispetta la Costituzione su cui si è giurato' : "Qualunque decreto rispetta la Costituzione sulla quale abbiamo giurato". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , a "W l'Italia - Oggi e domani" su Rete 4. "Noi diamo accoglienza a chi ...

Decreto Sicurezza - Salvini : “Ora va in Parlamento. Non mollo di un millimetro”. A Moscovici : “Europa vi schifa” : “Finalmente c’è un Decreto, a firma di Salvini, che comincia dalla settimana prossima il suo viaggio in Parlamento. Potrà essere migliorato ma non mollo di un millimetro: su espulsioni, cittadinanza, permessi umanitari non torno indietro. Sono stanco, ma contento”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in una diretta su facebook dal suo ufficio al Viminale. Nel corso della diretta Salvini ha risposto anche ...

Sicurezza : Salvini - distruggere 8mila motorini sequestrati a Napoli : Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Ci sono nei magazzini del Comune di Napoli più di 8mila motorini sequestrati a quelli che vanno in giro a sparare, scippare, e rapinare e secondo la normativa bisogna tenerli lì fino a 12 anni. E il Comune e la Prefettura spendono dieci milioni di euro all'anno per curare

Perché il Decreto Sicurezza di Salvini ostacola chi vuole combattere davvero la mafia : Vendita al migliore offerente, condono edilizio per gli immobili confiscati, conflitto di interessi per l'Agenzia: mentre le norme sui permessi di soggiorno potrebbero garantire alla mafia nuova manovalanza ricattabile, il provvedimento Salviniano rappresenta già un problema per la gestione sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata.Continua a leggere

Mattarella firma il decreto Sicurezza e scrive a Conte : "Sui migranti rispettare la Costituzione" | Salvini replica : "Sì - ma non siamo fessi" : Il presidente della Repubblica ha emanato il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione. Contestualmente ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte in cui si richiama ai "valori della Costituzione" con riferimento al "rispetto degli obblighi internazionali" del nostro Paese

Migranti e Sicurezza - Mattarella ricorda a Salvini che esiste la Costituzione : Il decreto sulla sicurezza e l’immigrazione rappresentava un problema per il Quirinale, che doveva decidere se promulgarlo, rendendolo così immediatamente operativo, o rinviarlo al governo per vizi evidenti di costituzionalità. Sergio Mattarella alla fine ha deciso di promulgarlo, indicando però in

Dl Sicurezza - Salvini a Mattarella : 'Rispettiamo Carta ma non fessi' : "Ho visto che il Presidente Mattarella ha richiamato l'articolo 10 della Costituzione. Figurarsi, li vogliamo rispettare tutti gli articoli della Carta, ma non vogliamo passare per fessi". Lo ha detto ...

MATTARELLA FIRMA DECRETO Sicurezza E SCRIVE A CONTE/ Salvini all'opposizione : “Ciapa lì e porta a cà” : DECRETO SICUREZZA, MATTARELLA lo FIRMA ma SCRIVE a CONTE: “Rispettare la Costituzione”. Il Presidente della Repubblica richiama l'articolo 10 sugli obblighi internazionali(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:24:00 GMT)