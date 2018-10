Disobedience di Sebastián Lelio dal 25 ottobre al cinema

romadailynews

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Esce in sala il 25, distribuito dadi Valerio De Paolis, “”, dal regista premio Oscar®, tratto dall’omonimo best seller di Naomi Alderman (pubblicato in Italia da Nottetempo col titolo Disobbedienza), con il premio Oscar® Rachel Weisz, la candidata all’Oscar® Rachel McAdams e Alessandro Nivola. Ambientato nella comunità ebraica ortodossa della Londra contemporanea il film racconta la storia della emancipata e anticonformista Ronit che torna a casa per i funerali del padre. L’incontro con la più timida Esti, con cui ha aveva avuto un amore giovanile, ora sposata con suo cugino Dovid, riaccende una passione proibita. L’ennesimo trionfo diVariety Un ritratto dolcemente umano New York Post Lo stile diè sobrio, ma potente Los Angeles Times Uno splendido lavoro di Weisz e ...