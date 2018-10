Dinamo Basket | domenica la prima di campionato

Basket - Europe Cup 2018-2019 : comoda vittoria per la Dinamo Sassari che prenota un posto alla fase a gironi : Incontro senza storia quello da poco concluso tra Sassari e Benfica al PalaSerradimigni, ultimo turno preliminare di Europe Cup. Nel match di andata i sardi dimostrano la loro superiorità comandando dall’inizio alla fine e concludono con il risultato di 100-66, che garantisce anche abbondante tranquillità in vista del ritorno in Portogallo. Primo quarto abbastanza equilibrato fino a 4 minuti dal termine, quando, sul risultato di 17-16, la ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : la Dinamo Sassari alla ricerca del pass per la fase a gironi : Inizierà domani alle 20:30 l’avventura in Europe Cup della Dinamo Sassari. La squadra sarda affronterà, in un match di andata e ritorno, i portoghesi del Benfica. I ragazzi di coach Vincenzo Esposito, subentrato a Zare Markovski, si giocheranno l’accesso alla fase a gironi della competizione, dove è già presente Varese. La preseason è andata molto bene (10 vittorie e 2 sconfitte) e la compagine italiana cercherà di tramutare la buona ...

Basket. Cagliari Dinamo Academy al terzo posto per il torneo cinese : Bucarelli, Floridia, Ebeling, Johnson e Matrone compongono lo starting five iniziale della sfida contro la rappresentativa tedesca. L'Academy parte forte trascinata da Johnson e dall'intensità ...

Basket - Serie C : la Dinamo si assicura il promettente play Mastrapasqua : BRINDISI - Paolo Mastrapasqua, interessante under del 2000, vestirà il prossimo anno la casacca della Limongelli Dinamo Basket Brindisi in C Silver. Paolo, prende il suo primo pallone di Basket a soli ...