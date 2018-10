Diabete | come si conserva correttamente l’insulina secondo gli esperti

Diabete - come tenerlo sotto controllo?/ Scoperto enzima in grado di proteggere dalla patologia : Detassare la palestre, dieta meditarrena, cibo spazzatura, da sempre sono al centro della lotto contro il Diabete anche in età precoce. Ma come si può farlo con il "colesterolo buono"?(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 23:57:00 GMT)

