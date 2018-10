Di Maio spiega come sarà erogato il reddito di cittadinanza

Di Maio e Salvini serrano le file e spiegano perché si tratta di una manovra coraggiosa : Quindi, ribadisce che 'quando i mercati conosceranno nei dettagli la nostra manovra, lo spread sara' assolutamente coerente con i fondamentali della nostra economia'. Intanto, in questi giorni, si ...

Di Maio e Salvini serrano le file e spiegano perché si tratta di una manovra coraggiosa : Matteo Salvini e Luigi Di Maio avanti compatti a difesa della manovra economica. Nel giorno decisivo per sciogliere i nodi della Nota di aggiornamento del Def - oggi l'ultimo vertice prima di trasmetterlo alle Camere - la polemica politica continua però ad alimentare il dibattito. Il ministro dell'Interno usa ancora toni forti nei confronti dell'Europa: "Abbiamo sempre detto che avremmo fatto una manovra coraggiosa ...

La manovra spiegata da Luigi Di Maio : Il deficit al 2% non è un tabù ma il governo è consapevole della necessità di tenere sotto controllo i conti pubblici. Luigi Di Maio, intervistato da Radio Capital, assicura di essere "ben consapevole degli equilibri finanziari e dei conti da tenere in ordine", ma ricorda che oltre a "tenere in ordine i numeri" bisogna "prima soddisfare le esigenze dei ...

Savona ha spiegato come riesce a convivere bene con Di Maio e Salvini : Prima elogia il premier Giuseppe Conte: “È di una pazienza e di una capacità di mediazione straordinaria, straordinaria”. Poi il ministro Paolo Savona, intervenuto al dibattito Democrazia è… di nuovo Europa replica alla domanda del giornalista Roberto Mania: “Ministro, come fa trovarsi in sintonia con Salvini e Di Maio, che sono ostili a figure così legate all’establishment come ...

Il reddito universale di Macron spiegato a Di Maio : "In una sola generazione possiamo sradicare la grande povertà nel nostro paese. E' un'ambizione estrema che dobbiamo assumere con molta umiltà, tirando le somme dei nostri errori, io per primo". Emmanuel Macron prova così a ripulirsi dall'etichetta di "presidente dei ricchi" che parte dell'elettorat

"Di Maio sa benissimo che Matera è in Basilicata" - Emiliano spiega perché quella del ministro non è una gaffe : "Il ministro Di Maio sa benissimo che Matera è in Basilicata e sa altrettanto bene che il sostegno della Puglia a Matera Capitale europea della Cultura è fondamentale". Con queste parole, su Twitter, il presidente della Puglia prova a mettere a tacere la polemica nata da uno scambio di battute tra lui e il vertice del dicastero dello Sviluppo economico. Ha suscitato, infatti, irritazione e ironia sui social un video in cui il ...

Riforma Pensioni 2018/ Assegni d’oro - Di Maio : “un ‘disegnino’ per spiegare la legge” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie su legge Fornero e temi previdenziali: Furlan (Cisl), "Pensioni vanno riviste, manca progetto serio del Governo". Di Maio rilancia su Pensioni d'oro(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 13:20:00 GMT)

E Di Maio chiede spiegazioni sull’aereo Alitalia dei Ferragnez : Mancava solo la politica a dire la sua sul matrimonio Ferragnez e puntuale è arrivata a poche ore dalle nozze. Un po’ vera indignazione, un po’ classico cavalcamento di onda indignata Luigi Di Maio, Ministro dello Sviluppo economico, avrebbe chiesto spiegazioni sul trattamento dedicato che Alitalia ha riservato allo sposo, Fedez, e agli ospiti che viaggiavano con lui verso la Sicilia dove oggi sposa Chiara Ferragni. Pare che al mondo politico ...

Ferragnez - bufera sul volo Alitalia brandizzato : Di Maio chiede spiegazioni - la compagnia risponde al Mise : bufera in vista per il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. Luigi Di Maio 'irrompe' nelle nozze tra il rapper e la fashion influencer. A quanto apprende l'Adnkronos, il Ministero dello...

