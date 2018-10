Delusione Malcom | a Barcellona 41 milioni per 25 minuti

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 ottobre 2018) In estate è sceso dalla scaletta dell’aereo che lo stava portando a Roma e ha scelto di volare versoFilipe Silva de Oliveira disse di essere felice per la nuova destinazione e aggiunse che non vedeva l’ora di esibirsi al fianco di Messi, ma non solo. Ilpago’ al Bordeaux per il suo cartellino 41, piu’ uno di bonus ma, amichevoli precampionato a parte, il fantasista brasiliano non ha trovato spazio – se non raramente – nello schieramento braugrana di Ernesto Valverde. Da quando e’ sbarcato a, circa un mese e mezzo fa, secondo un calcolo pubblicato dal giornale As,ha giocato in tutto solo per 259′, amichevoli comprese. Nella Supercoppa di Spagna, disputata in Marocco,non e’ stato inserito fra i convocati, per non sforare il tetto degli extracomunitari presenti ...