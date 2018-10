Def | Tajani | “Le stime del Pil italiano sono irrealizzabili Reddito di cittadinanza?

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Ledel Pilinserite nel def “: tutti gli indicatori danno lo 0,9, non si fa la Tav, la Tap, il Terzo valico, la Gronda. Dov’è la politica per gli inventi e la crescita? C’è solo ildie la Fornero, la flat tax è inesistente. Bisogna tagliare il cuneo fiscale anziché regalare soldi”. Cosi’ il presidente del Parlamento europeo Antoniocommenta la manovra del Governo arrivando al villaggio della Coldiretti. Il problema, sottolinea, non è il 2,4% del rapporto deficit-Pil quanto il fatto “che non vi siano elementi sufficienti per la crescita. C’e’ solo – aggiunge – ildi, che incentiva il lavoro nero e disincentiva chi deve trovare lavoro. È una regalia di Stato, si regalano soldi invece di creare lavoro – conclude il presidente del ...