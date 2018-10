Il Def scommette sulla crescita - sedici miliardi per reddito di cittadinanza e pensioni - Iva torna a salire dal 2020 : Le stime del Pil del prossimo triennio sono fissate all'1,5% per il 2019, l'1,6 per il 2020 e 1,4% nel 2021. Confermati 9 miliardi per reddito e pensioni di cittadinanza e 7 per la quota cento. L'Iva non salirà nel 2019, ma tornerà a crescere nel biennio successivo. Al vaglio l’abolizione del patto di stabilità interno, che limitava le capacità di intervento degli enti locali ...

Def scommette sulla crescita - 16 miliardi per reddito di cittadinanza e pensioni : Le stime del Pil del prossimo triennio sono fissate all'1,5% per il 2019, l'1,6 per il 2020 e 1,4% nel 2021. Confermati 9 miliardi per reddito e pensioni di cittadinanza e 7 per la quota cento. L'Iva non salirà nel 2019, ma tornerà a crescere nel biennio successivo. Al vaglio l’abolizione del patto di stabilità interno, che limitava le capacità di intervento degli enti locali ...

Manovra - anche Tria scommette sulla crescita : “Nel 2019 all’1 - 6. Non sfidiamo l’Ue - il giudizio sul Deficit può cambiare” : Per il ministro dell’Economia mancato Paolo Savona l’Italia può raggiungere il 3 per cento, come scrive in un intervento sul Fatto. Per il ministro dell’Economia titolare, Giovanni Tria, le cifre sono più caute, ma la crescita sarà la chiave di quella che anche lui chiama “scommessa“: in un’intervista al Sole 24 Ore, Tria spiega che la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza approvata giovedì ...