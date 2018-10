Def | Salvini | Stime Pil non ottimistiche ma limitate

Def - Berlusconi : “Reddito cittadinanza è un disastro. Salvini rifletta - auspico la fine di questo Governo” : “Abbiamo parlato della manovra che non si conosce esattamente e in particolare del reddito di cittadinanza, una cosa che non sta in piedi, un disastro, perché spingerà molti a non cercare più lavoro, molti a lasciare lavori tanto paga lo Stato. Riteniamo sia un disastro che non possa portare a eliminare la povertà ma solo un gran buco nero nel bilancio, oltre che un danno e un’ingiustizia per chi lavora”. Così Silvio Berlusconi ...

I bisticci tra Di Maio-Salvini sul Def e la bocciatura di Boeri. Di cosa parlare stasera a cena : "Credo che in giornata il Def arrivi in Parlamento", questo è Luigi Di Maio. E in quel "credo" c'è tutto il capo politico dei 5 stelle. Comunque può essere un primo spunto di chiacchiera a cena, anche perché magari nel frattempo il Def sarà veramente arrivato. Intanto è divertente, ancorché sospetto

Manovra : il 'nuovo' Def in Parlamento - Salvini : 'Per reddito cittadinanza 8 mld'. Ma Di Maio insiste : 'Saranno 10' : Secondo il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenuto a Radio Anch'io, i numeri della Manovra dovrebbero essere leggermente diversi rispetto a quanto illustrato. Il vicepremier ha detto che "ci ...

Def - la portavoce di Salvini allontana Tria dai giornalisti. Stampa parlamentare : “Niente domande - fatto grave” : Niente domande dei cronisti durante la conferenza Stampa tenuta ieri sera da Conte, Tria, Salvini e Di Maio, per presentare il Documento di economia e finanza. Al termine il premier e i due vice sono usciti dalla sala, lasciando al tavolo solo Tria. Il ministro è stato letteralmente preso d’assalto dalle domande dei cronisti, che chiedevano numeri e dettagli non forniti durante la conferenza, tra cui quelli sul Pil. Ma dopo alcune (timide) ...

MANOVRA - SCONTRO SALVINI-DI MAIO SU CIFRE REDDITO CITTADINANZA/ Ultime notizie - Def atteso dall’Ue : MANOVRA, oggi Def in parlamento. Ultime notizie, riduzione del rapporto deficit/pil nel 2020 ma i conti non tornano visto che Salvini parla di 16 miliardi per le riforme principali(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 12:16:00 GMT)

Def : «Il Pil? Non l’hanno detto?». E Tria viene portato via dalla portavoce di Salvini : Tria al termine della conferenza stampa a palazzo Chigi. Protesta l’Associazione Stampa Parlamentare per le mancate risposte alle domande

Def - Salvini : “per reddito di cittadinanza 8 miliardi - non 10” : Neanche 24 ore dalla presentazione ufficiale delle misure nella nota di aggiornamento al Def che continua la guerra dei numeri tra i due vicepremier: Matteo Salvini smentisce Di Maio sulle coperture economiche per il reddito di cittadinanza ai microfoni di Radio Anch’io. “Nella manovra ci saranno 16 miliardi per i due interventi principali, reddito di cittadinanza e abolizione della legge Fornero. Ma in questa cifra ci saranno anche ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 ottobre : Def pronto. Di Maio e Salvini confermano : abbiamo mantenuto le promesse : Verso le europee La manovra tutta e subito. “Dal 2020 il deficit calerà” Dietrofront sul disavanzo al 2,4% per il triennio: scenderà al 2,1% e poi all’1,8% nel 2021. Bruxelles scettica: “Non Basterà” di Carlo Di Foggia Sallusti, che fare? di Marco Travaglio Lo sconfinato affetto che nutrivamo per Alessandro Sallusti si sta tramutando, giorno dopo giorno, in autentica idolatria. Mista a un pizzico di compassione. Mettetevi nei suoi ...

Def - frenata Deficit : Conte “2 - 1% nel 2020 - 1 - 8% nel 2021”/ Manovra - Salvini : “Quota 100 senza tetti” : Manovra Economica, Conte "deficit al 2,4% nel 2018-2019, 2,1% nel 2020": ultime notizie, vertice Governo con Tria. Modifica Def con riduzione debito, "16 miliardi per le riforme"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 22:20:00 GMT)

Def - Salvini : “Stop Fornero e 10mila assunzioni nelle Forze dell’ordine”. Di Maio : “Ripaghiamo di ruberie” : “I tre impegni che abbiamo preso e che cominciamo a mettere in pratica sono il superamento della legge Fornero che vedrà la possibilità, non l’obbligo, di andare in pensione con alcuni anni di anticipo rispetto a quella vigliacca riforma senza penalizazione”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e i due vicepremier Luigi ...