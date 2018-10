Def | coperture da tagli spese e possibili maggiori acconti tasse

Per il Def problemi di coperture finanziarie. Mancano i soldi - slitta il vertice : Ore 13.30. Dal balcone di palazzo Chigi, dove giovedì scorso i 5 Stelle avevano celebrato la linea dello sfondamento dei conti, con il deficit portato al 2,4% per tre anni, arriva solo silenzio. La sala del governo che affaccia su piazza Colonna è vuota. All'ora di pranzo doveva tenersi il vertice definitivo per la trasmissione alle Camere della Nota di aggiornamento al Def, già in ritardo di una settimana rispetto alla ...