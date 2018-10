Def | banche | ai risparmiatori truffati rimborsi per 1 | 5 miliardi

Def - banche : ai risparmiatori truffati un «Fondo rimborsi» da 1 - 5 miliardi : Un maxi «Fondo di rimborso» per risarcire i risparmiatori di Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza e delle 4 banche dell’Italia centrale, con una dote da 1,5 miliardi di euro. È quanto annunciato dal Governo con il via libera alla nota di aggiornamento al Def. Le risorse arriveranno dal «Fondo dei conti dormienti» creato nel 2008 e che ora ha una disponibilità ben superiore al miliardo di euro...

Def : estensione garanzia crediti banche : ANSA, - ROMA, 5 OTT - Il governo italiano punta a trattare con la Ue una nuova normativa sulle garanzie statali Gacs alle banche estendendole non solo alle cessioni di crediti in sofferenza ma anche ...

Def - banche in allarme : tagli al settore freno per la ripresa : E subito scontro sui numeri della Nota di aggiornamento al DEF, Documento Economia e Finanza,. 'Uno dei settori a cui taglieremo le agevolazioni sono le banche che ne hanno ricevute fin troppe in

Pensioni e reddito di cittadinanza - l’extra-Deficit lo pagheranno anche le banche : Nel mirino ci sarebbero la deducibilità degli interessi passivi, che scenderebbe dall’attuale 100% all’86%; lo spostamento su più anni della deducibilità delle maggiori svalutazioni previste dall’applicazione del nuovo principio contabile Ifrs 9 sulle cosiddette perdite “attese”; l’addio all’Aiuto alla crescita economica meglio noto come Ace...

Def - Patuelli : aumentare pressione fiscale su banche indebolisce ripresa economia : ...le banche indebolirebbe la capacità di crescita dell'intero paese e potrebbe indurre gli istituti di credito ad abbandonare il tradizionale modello di business di sostegno alle imprese e all'economia ...

Nota al Def - spread Btp-Bund si allarga a 269 punti e banche a picco in Borsa. Garavaglia : “Bocciatura Ue è scontata” : Mercati nella bufera all’indomani dell’approvazione in consiglio dei ministri della Nota di aggiornamento al Def, base della manovra da presentare entro il 20 ottobre, in cui il governo ha indicato che il rapporto deficit/pil il prossimo anno salirà al 2,4% per rimanere su quel livello fino al 2021. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund, termometro del “rischio Italia” percepito dagli investitori, dopo i primi ...

Il Def - lo spread e le banche. Primo atto di una possibile tragedia : Inquieta, innanzitutto, il fatto che l'indicazione di un deficit pari al 2,4 per cento sia stato il frutto prevalente di una decisione politica, che ha impattato duramente sull'ordinario svolgimento ...

Panic selling sulle banche dopo il Def : guadagnare con crollo azioni Unicredit - Intesa e Banco BPM si può : Fin qui la cronaca della giornata sui mercati con accenno alle previsioni su quello che potrebbe essere l'andamento delle azioni delle banche sul Ftse Mib nelle prossime ore. Charito questo, voglio ...

