Def alle Camere | 16 miliardi per il reddito di cittadinanza e la riforma della Legge

Def alle Camere : 16 miliardi per reddito di cittadinanza e pensioni : Oltre 16 miliardi per reddito di cittadinanza e riforma Fornero (quota 100). Per i centri per l’impiego 1 miliardo, flat tax 2 miliardi, assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine 1 miliardo, truffati dalle banche 1,5 miliardi. Nel frattempo il ministro dell’Economia Tria, ha inviato una lettera alla Commissione Ue per spiegare la modifica del percorso programmatico di finanza pubblica...

Def alle Camere : 16 miliardi per reddito di cittadinanza e pensioni. Tria prova a rassicurare l’Ue : A una settimana esatta dall’approvazione in consiglio dei ministri, la nota di aggiornamento al Def è stata inviata alle Camere, dove dalla prossima settimana inizierà la discussione. Ci saranno 16 miliardi per il reddito di cittadinanza e la riforma delle legge Fornero, di cui 9 miliardi per reddito e pensioni voluti dai grillini e 7 per la quota ...

"Il Def è alle Camere". L'annuncio di palazzo Chigi : 10 miliardi per il reddito di cittadinanza - 7 per la Fornero : Ore 22. Dopo una giornata di pressing e litigi tra Lega e 5 Stelle, con il Tesoro impegnato in un lavoro febbrile, palazzo Chigi dirama un comunicato stampa per annunciare che la Nota di aggiornamento al Def è "alle Camere". Ci arriva con una settimana di ritardo rispetto alla scadenza prevista per il 27 settembre."Il Def - si legge nella nota - è alle Camere e conferma gli obiettivi, i tempi di attuazione delle riforme e le cifre. ...

Def alle Camere - 16 mld per reddito di cittadinanza e pensioni. Tria alla Ue : Pil crescerà all’1 - 5% nel 2019 : Oltre 16 miliardi per reddito di cittadinanza e riforma Fornero (quota 100), di cui 9 miliardi per reddito e pensioni di cittadinanza, 7 per la quota cento. Per i centri per l’impiego 1 miliardo, flat tax 2 miliardi, assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine 1 miliardo, truffati dalle banche 1,5 miliardi. Mentre il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato una lettera alla Commissione europea ...

Manovra - Palazzo Chigi : “Il Def è alle Camere. Ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza e 7 per la legge Fornero” : “Il Def è alle Camere e conferma gli obiettivi, i tempi di attuazione delle riforme e le cifre”. Lo rende noto Palazzo Chigi in un comunicato. “Previsti 9 miliardi per il reddito e pensioni di cittadinanza e 7 per la quota cento – continua la nota del governo – Le risorse per altre misure, centri per impiego (1 miliardo), flat tax (2 miliardi), assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine (1 miliardo), truffati ...

