Def | 7 mld per la Fornero | 9 alla cittadinanza | Il testo

Il Def alle Camere - 16 mld di euro per reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni. Tria : 'Con l'Ue dialogheremo' : Impegni complessivi per 21miliardi e 500 milioni euro. 'Una manovra coraggiosa che assicurerà la stabilità del sistema' ha assicurato il ministro dell'Economia nella lettera inviata a Bruxelles -

Def alle Camere - 16 mld per reddito di cittadinanza e pensioni. Tria alla Ue : Pil crescerà all’1 - 5% nel 2019 : Oltre 16 miliardi per reddito di cittadinanza e riforma Fornero (quota 100), di cui 9 miliardi per reddito e pensioni di cittadinanza, 7 per la quota cento. Per i centri per l’impiego 1 miliardo, flat tax 2 miliardi, assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine 1 miliardo, truffati dalle banche 1,5 miliardi. Mentre il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato una lettera alla Commissione europea ...

P. Chigi : nella nota Def 7 mld per la Fornero - nove per reddito e pensioni di cittadinanza : "Le risorse per altre misure, centri per impiego, flat tax, assunzioni straordinarie per le forze dell'ordine, truffati per le banche - si legge in una nota di Palazzo Chigi - sono previste in altri capitoli di spesa". Il voto alle Camere probabilmente già la prossima settimana.

Manovra : il 'nuovo' Def in Parlamento - Salvini : 'Per reddito cittadinanza 8 mld'. Ma Di Maio insiste : 'Saranno 10' : Secondo il ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenuto a Radio Anch'io, i numeri della Manovra dovrebbero essere leggermente diversi rispetto a quanto illustrato. Il vicepremier ha detto che "ci ...

Il "nuovo" Def in Parlamento - ma è guerra di cifre Salvini : "A reddito cittadinanza 8 mld" - M5s : "No - 10" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

Def : Lega - quota 100 a febbraio - 7 mld : ... anche se faremo di tutto per renderla operativa già dal 1 gennaio 2019, e che prevede una spesa di 7 miliardi di euro per il prossimo anno" Così il viceministro all'economia Massimo Garavaglia sulle ...

Def : Lega - quota 100 a febbraio - 7 mld : ... anche se faremo di tutto per renderla operativa già dal 1 gennaio 2019, e che prevede una spesa di 7 miliardi di euro per il prossimo anno" Così il viceministro all'economia Massimo Garavaglia sulle ...

Manovra : il "nuovo" Def in Parlamento - ma i conti non tornano | Salvini : "Per reddito cittadinanza 8 mld" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

Manovra : il "nuovo" Def arriva in Parlamento - ma i conti non tornano | Salvini : "Per reddito cittadinanza 8 mld" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

Manovra : il "nuovo" Def arriva in Parlamento - ma i conti non tornano | Salvini : "Per reddito cittadinanza 8 mld" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

"L'Ue sarà entusiasta del Def 10 mld per il reddito? Vedremo" : L'Europa? "Che si tranquillizzino, le regole saranno rispettate. Mi sembra che stiano facendo molto rumore per nulla. Anzi, saranno entusiasti quando leggeranno i contenuti del nostro Documento di Economia e Finanza" Segui su affaritaliani.it

Def : Piazza Affari sprofonda e brucia 22 mld Stime : alla manovra servono 40 miliardi : Sprofondo rosso a Piazza Affari che perde il 3,72% bruciando 22 miliardi di capitalizzazione. Stando alle prime Stime la manovra 2019 lieviterebbe verso i 40miliardi, di cui 27 in deficit e 13 di altre coperture ancora dadettagliare (da spending a pace fiscale).

Def : Piazza Affari sprofonda e brucia 22 mld Stime : alla manovra servono 40 miliardi : Sprofondo rosso a Piazza Affari che perde il 3,72% bruciando 22 miliardi di capitalizzazione. Stando alle prime Stime la manovra 2019 lieviterebbe verso i 40miliardi, di cui 27 in deficit e 13 di altre coperture ancora dadettagliare (da spending a pace fiscale).

Def : Bond (Fi) - con 15 mld investimenti - autonomia veneta e Olimpiadi : Venezia, 28 set. (AdnKronos) - “Il Governo ha annunciato, con la nuova legge di bilancio, di aver trovato 15 miliardi per investimenti. Vuol dire che con quei soldi potrà realizzare l'autonomia del Veneto e garantire la copertura per le Olimpiadi invernali del 2026”: il deputato di Forza Italia, Dar