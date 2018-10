De Luca porta le ' Luci d' Artista' a Napoli | l' annuncio in tv

As Roma Futsal - De Luca : «Vogliamo riportare questo club al livello che gli compete» : Roma – L’As Roma Futsal sta per debuttare nel campionato di serie B. La squadra giallorossa di mister Remo Arnaudi giocherà sabato in casa contro il Foligno nel primo turno del torneo cadetto. I capitolini hanno salutato la Coppa della Divisione (sconfitta con il Lido di Ostia, compagine di A2) e mercoledì giocheranno contro l’Italpol il secondo match del triangolare di Coppa Italia di categoria, dopo il k.o. contro il Savio di sabato. Ma ...