Daniele Arrigoni | la toccante confessione dell' ex mister di serie A

liberoquotidiano

: È stato l'allenatore che ha dato il via ai successi dell'era Stirpe, oggi Daniele Arrigoni...… - atuttapagina : È stato l'allenatore che ha dato il via ai successi dell'era Stirpe, oggi Daniele Arrigoni...… - Dalla_SerieA : Le Loro storie, Daniele Arrigo - Toro_News : Sulla panchina del Toro per pochi giorni prima del fallimento, l’ex allenatore ammette: “Non reggevo più quei ritmi… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Adesso ho 59 anni, sono andato in pensione a 53. Non avrei mai allenato fino a 70 anni come qualche mio collega. Ci vuole energia per stare ogni giorno sul campo due ore e mezza a stimolare tutti ...