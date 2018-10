Dal 19 al 25 ottobre la Torino Japan Week 2018

ROMA - Dal 18 AL 28 OTTOBRE 2018 AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA : ' Sono orgoglioso di aver lavorato sull'identità di questa Festa, ormai riconosciuta in tutto il mondo. In tre anni di mia direzione abbiamo avuto il 20 per cento di presenze in più'. Lo ha detto il ...

Un Posto Al Sole - anticipazioni Dall’8 al 12 ottobre 2018 : Marina indaga su Ferri : Cosa succederà a Un Posto Al Sole la prossima settimana? Ecco tutte le anticipazioni della soap Un Posto Al Sole, Alberto Palladini dopo aver parlato con Valerio Viscardi durante un colloquio in carcere, sembra essere giunto alla verità sulla morte di Veronica. Ma, i suoi sospetti corrispondono a quella che è la realtà dei fatti? Intanto, […] L'articolo Un Posto Al Sole, anticipazioni dall’8 al 12 ottobre 2018: Marina indaga su Ferri ...

Il Segreto - Nicolas spara a Dos Caras : anticipazioni trame Dall’8 al 13 ottobre : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 8 a sabato 13 ottobre alle 16.20 (il sabato alle 15.10). NELLE PUNTATE PRECEDENTI: donna Francisca condannata a morte Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è ...

Games Week : Dal 5 al 7 Ottobre aprono i cancelli della fiera più importante d'Italia : L'attesa per tutti gli appassionati del mondo del gaming è ormai quasi terminata. Dal 5 al 7 Ottobre infatti aprira' i battenti la Games Week, alla fiera di Rho a Milano, sara' possibile visitare i diversi stand allestiti dai vari partner che oltre a varie dimostrazioni e lanci di nuovi prodotti, offriranno eventi esclusivi a cui poter partecipare. Games Week, orari e prezzi La Games Week aprira' al pubblico nella mattinata di domani alle ore ...

Solo 2 Dal 5 ottobre su Canale 5 : la missione di Marco è finita? Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi episodi : Marco Bocci è pronto a vestire nuovamente i panni di Marco, il famoso agente sotto copertura della SCO che da oggi, 5 ottobre, tornerà nel prime time di Canale 5 con i nuovi episodi di Solo 2. La serie riprenderà proprio da dove siamo rimasti nel finale della prima stagione ovvero con Marco alla ricerca di Agata portata via dai nemici dei Corona e Bruno? Solo 2, LE ANTICIPAZIONI DEL 5 ottobre Il giovane figlio del boss lo abbiamo lasciato in fin ...

Musica per Roma - gli appuntamenti Dal 7 al 14 ottobre all’Auditorium : Settimana ricca di eventi prima dell’inizio della Festa del Cinema. Proseguono gli appuntamenti del Romaeuropa Festival con l’esecuzione dell’opera storica di Frank Zappa “The Yellow Shark”(10/10). L’orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala fa ora rivivere questo monumento Musicale in un’esecuzione integrale ad opera dell’Ensemble Giorgio Bernasconi. Tra i concerti più attesi il ritorno del compositore e pianista italo-turco Francesco ...

Festa del Cinema di Roma Dal 18 al 28 ottobre all’Auditorium Parco della Musica : La tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma si svolgerà quest’anno dal 18 al 28 ottobre all’Auditorium Parco della Musica ed in altre location che ospiteranno eventi e proiezioni dei film. Durante la conferenza stampa di presentazione che si è svolta questa mattina, il Direttore Artistico della Festa, Antonio Monda e la Vice Presidente della Fondazione Musica per Roma, Laura Delli Colli, hanno raccontato ai presenti le novità ...

Nokia 7.1 : il nuovo smartphone di fascia media con tecnologia PureDisplay - in Italia Dal 15 ottobre : HMD Global, la società responsabile del rilancio del brand Nokia sul mercato smartphone, con dispositivi basati su piattaforma Android, in questi giorni è tornata a rinnovare il già ampio catalogo di terminali, con un nuovo terminale. La presentazione ufficiale è avvenuta a Londra, nel corso di una conferenza dedicata. Ma al centro della presentazione non c’è stato un nuovo dispositivo top di gamma. HMD Global ha infatti scelto di tornare ...

Harrow - Dal 5 ottobre in prima visione assoluta in Italia su FoxCrime : Harrow, serie televisiva che ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione, arriva in Italia in prima visione assoluta ogni venerdì dal 5 ottobre su FoxCrime

Cast e personaggi di Harrow su FoxCrime Dal 5 ottobre : Ioan Gruffud nel medical drama che si tinge di giallo : Ioan Gruffud è a capo di Cast e personaggi di Harrow la nuova serie tv che da oggi, 5 ottobre, prenderà il via su FoxCrime in prima serata. Toccherà proprio ad uno degli attori più noti di cinema e tv vestire i panni dell'affascinante e carismatico protagonista, il dottor Daniel Harrow, per un totale di dieci episodi che compongono la prima stagione della serie australiana. Harrow è stata creata da Stephen M. Irwin e Leigh McGrath, che l'ha ...

Teatro 20°Festival di cultura classica al Teatro Erba Torino Dal 2 al 31 ottobre 2018 : ... approda a Torino la nuova produzione comica plautina nell'edizione Torino Spettacoli: La commedia delle tre dracme . Venatura ironica e straripante comicità plautina. La Compagnia Torino Spettacoli ...

Cast e personaggi di Criminal Minds 13 su Rai2 - i nuovi episodi Dal 5 ottobre : trama e programmazione : Col ritorno dei personaggi di Criminal Minds 13 su Rai2 parte il 5 ottobre la programmazione degli episodi inediti del procedural in Italia, quelli della penultima stagione. Mentre su CBS ha appena debuttato la quattordicesima, con una première speciale che segna quota 300 episodi per il poliziesco, su Rai2 è tempo di avviare la tredicesima, trasmessa ogni venerdì in prima serata e in prima tv in chiaro. I membri della BAU, agenti speciali ...

Apecchio in festa Dal 5 al 7 ottobre con tartufo bianco e birra artigianale : ... vini e bevande provenienti dai Paesi partecipanti, alle pietanze gluten free e ad incontri, talk food, degustazioni, esposizioni, street art, musica e spettacoli teatrali. Ottobrata Zafferanese ...

Il Segreto anticipazioni Dall’8 al 12 ottobre : Nicolas uccide Dos Caras : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Nicolas uccide l’assassino di Mariana e viene arrestato Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana annunciano che a Puente Viejo arriva Dos Caras, l’assassino di Mariana, il quale rivela a Nicolas che la moglie prima di morire gli aveva confessato che era in attesa in un altro figlio. Non […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dall’8 al 12 ottobre: Nicolas uccide ...