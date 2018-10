Cutrone sveglia il Milan Il baby bomber e Higuain abbattono l' Olympiacos

ilgiornale

: Il Milan si sveglia dopo un'ora e ne fa 3 all'Olympiakos, prova superba di #Cutrone (doppietta) che ha dato la sco… - AntoVitiello : Il Milan si sveglia dopo un'ora e ne fa 3 all'Olympiakos, prova superba di #Cutrone (doppietta) che ha dato la sco… - OnorioFerraro : ???? Notte europea al buio per la #Lazio, il Francoforte dilaga (4-1) e non basta il pari di #Parolo: vince invece i… - SimoPoli12 : RT @AntoVitiello: Il Milan si sveglia dopo un'ora e ne fa 3 all'Olympiakos, prova superba di #Cutrone (doppietta) che ha dato la scossa al… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018)o - Una coppia di centravanti d'oro. Patricke Gonzalorisollevano ile permettono alla squadra rossonera di agguantare la quarta vittoria stagionale, la seconda in ambito europeo dopo quella all'esordio contro il modesto Dudelange. Dunque,che supera l'esame di greco, nonostante il vantaggio iniziale dell'. Ci pensa ildi scorta, il solito, quello che Gattuso butta in campo quando serve una scossa. E la scossa,, in un modo o nell'altro, riesce sempre a darla. Anzi, stavolta sono ben due.Come ieri sera, quando ha messo a segno il primo e terzo gol dei suoi, in mezzo invece è arrivata la rete del Pipita, Gonzalo, che a tempo scaduto ha anche colpito un palo. Va detto che la presenza in campo deldi vent'anni non era così certa, per colpa di quella distorsione alla caviglia dolorosissima che lo ha tenuto fuori ...