Cristiano Ronaldo | il peso della numero 7

Cristiano Ronaldo accusato di violenza e la Nike lo banna : Le accuse di stupro per Cristiano Ronaldo e le indagini riaperte destano preoccupazioni sia in CR7 e sia negli sponsor. Il giocatore della Juventus ha ingaggiato il miglior avvocato in circolazione, David Chesnoff e si appresta a rispondere di accuse molto gravi. Ieri la Nike ha bannato il portoghese dalla home page del sito. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - la Juventus lo difende : Selvaggia Lucarelli contro la scelta dei bianconeri : Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga, Selvaggia Lucarelli critica le parole della Juventus in difesa di CR7 Cristiano Ronaldo, dopo le accuse di stupro di Kathryn Mayorga, è coinvolto in una vera e propria bufera mediatica. A seguito della denuncia legale della ragazza, che secondo la sua testimonianza sarebbe stata stuprata nel 2009 a Las Vegas, la Juventus si è pronunciata sulla faccenda in difesa del calciatore(VEDI ...

Cristiano Ronaldo "affonda" il titolo Juventus : In forte perdita a Piazza Affari il titolo Juventus , che soffre attualmente un calo del 6,89% . Sulle azioni della società bianconera si ripercuote lo scandalo che ha coinvolto il suo calciatore più ...

Caso Cristiano Ronaldo - Lineker distrugge la Juventus : “bianconeri terrificanti” : Gary Lineker ha risposto a tono al tweet della Juventus in difesa di Cristiano Ronaldo dopo la querelle relativa allo stupro “presunto” “Al di là di quello che sarà l’esito legale, ciò che ha fatto la Juve è terrificante”. Questo il commento di Gary Lineker al tweet della Juventus in difesa di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno della Juventus, come noto, è al centro di un Caso bollente relativo al 2009, in merito ...

Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro - Allegri : «Momento delicato - ma lui è sereno» | L'accusatrice : TORINO «Cristiano è sereno, è pronto a rientrare. La sua professionalità e la sua serietà dentro e fuori dal campo sono indiscutibili» . Massimiliano Allegri difende Ronaldo che si prepara al ritorno ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro ai danni di Kathryn Mayorga : IL CASO DEL PRESUNTO stupro DA PARTE DI Cristiano Ronaldo SU Kathryn Mayorga SI RIAPRE L’uomo da 30 milioni di L'articolo Cristiano Ronaldo accusato di stupro ai danni di Kathryn Mayorga proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Juventus - conferenza ricca di Allegri : il caso Cristiano Ronaldo - gli infortunati e la formazione anti-Udinese : Cristiano Ronaldo e tanto altro all’interno della conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista della gara contro l’Udinese “Cristiano Ronaldo sta bene. Lo conosco da 3 mesi, ma posso dire che nella sua carriera ha sempre dato prova di professionalità in campo e fuori, ed è anche impegnato nel sociale. Quanto a domani, è pronto per rientrare. Sapevo che Cristiano non sarebbe andato in Nazionale, lo ha concordato con ...

Cristiano Ronaldo - l’accusa di stupro preoccupa gli sponsor. Nike : “Monitoriamo la situazione” : Si complicano le cose per Cristiano Ronaldo, le accuse di stupro di Kathryn Mayorga sono ormai note. La ragazza americana sostiene di aver incontrato il calciatore a Las Vegas nel 2009 e di essere stata violentata nella suite di un albergo. Si sarebbe recata alla polizia per una prima denuncia e l’anno successivo avrebbe raggiunto un accordo economico di 375 mila euro in cambio del suo silenzio. Leslie Stovall, avvocato della Mayorga, ha ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro : EA "sta monitorando la situazione" e intanto rimuove la cover star di FIFA 19 da diversi social : Negli ultimi giorni non si sta parlando di Cristiano Ronaldo solo per esaltarne le indiscutibili capacità calcistiche ma anche per delle accuse piuttosto delicate provenienti da Kathryn Mayorga. La donna accusa il giocatore della Juventus, colpevole di averla assalita e stuprata a Las Vegas nel 2009.La Juventus ha difeso il proprio campione che ha deciso di intervenire in prima persona parlando di "fake news". "Nego fermamente le accuse contro ...

Cristiano Ronaldo : dopo le accuse di stupro le 'preoccupazioni' della Nike : Le accuse di violenza sessuale e l'apertura del processo mediatico stanno creando diversi problemi a Cristiano Ronaldo. La denuncia della presunta violenza sessuale subita da Kathryn Mayorga nel 2009 ...

Cristiano Ronaldo - Nike ed EA Sports ‘preoccupate’ per le accuse di stupro : le dichiarazioni dei due sponsor di CR7 : Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga, dopo la Juventus anche Nike ed EA Sports si esprimono sulla spinosa faccenda Cristiano Ronaldo, dopo le accuse di stupro di Kathryn Mayorga, è conivolto in una vera e propria bufera mediatica. A seguito della denuncia legale della ragazza, a causa di un episodio che secondo quest’ultima sarebbe avvenuto nel giugno 2009 a Las Vegas, la Juventus si è pronunciata sulla faccenda ...