Costantino Vitagliano | età | altezza | peso | fidanzata | figlia | madre Tutto sul ‘re’ dei

caffeinamagazine

: “Tanto mi eliminavo io oggi” Peggior uscita di sempre, dall’epoca di Costantino Vitagliano ad oggi. #uominiedonne - essselunga1 : “Tanto mi eliminavo io oggi” Peggior uscita di sempre, dall’epoca di Costantino Vitagliano ad oggi. #uominiedonne - flexinexit : La sorprendente vita di Catherine Spak, il grande dolore di Costantino Vitagliano. #culturaesocietà - LaBargi : A #ottoemezzo Andrea Scanzi travestito da Costantino Vitagliano. #nonvogliopensareallamanovra -

(Di venerdì 5 ottobre 2018): un nome e cognome che non si può non associare a Uomini e Donne. È stato il ‘re’ dei tronisti: in tanti, dopo di lui, hanno cercato di imitare la sua gestualità, il tono di voce e i dettagli che gli hanno consentito di diventare celebre al grande pubblico oltre ad avere la possibilità di ‘registrare’ incassi da record per ospitate televisive e in discoteca. Indimenticabile, inoltre, la prima storia d’amore pubblica di: l’ex tronista aveva scelto come sua ragazza una delle trenta corteggiatrici: Alessandra Pierelli. Con lei aveva vissuto, nel 2004, una storia d’amore sotto gli occhi delle telecamere, con resoconti settimanali a Buona Domenica e riprese in diretta. Nella carriera dispazio anche al cinema: nel 2005 ha girato, con Daniele Interrante e Alessandra Pierelli, il film ...