Così Trump si prende gli anti #metoo

JP Morgan : Così Trump sta spezzando egemonia dollaro : In altre parole dice l'analista della banca d'affari la politica estera di Donald Trump isolazionista è una sorta di boomerang per gli USA, "un catalizzatore per la de-dollarizzazione a lungo termine"...

Bannon conquista Atreju. Così The Movement cambierà l'Ue - Trump approva - : ... a dire il vero, coi millennials ha poco a che vedere " 'sono passati dieci anni dal crac della Lehmans Brothers nel settembre del 2008, cinque giorni dopo l'economia europea è implosa. Sapete quanti ...

Tra il pubblico spunta la bandiera pro Trump : sul palco l’attore del musical “Frozen” reagisce Così : “Cosa possiamo dire del nostro Paese e della nostra politica se un uomo, durante lo show, sente il bisogno di protestare contro il musical Frozen della Disney con una bandiera pro Trump?”. Inizia così il lungo testo pubblicato su Instagram dall’attore Timothy Huges, che dal palco ha strappato dalle mani, tra gli applausi del pubblico, la bandiera di un elettore del presidente degli Stati Uniti. “Quanto è spaventoso che i ...

Salvini : ‘Andai da Trump perché dicevano fosse evasore e pervertito’. Mentana scherza : ‘Non avevi bisogno di andare Così lontano’ : “perché hai sentito il bisogno di andare da Trump?” ha chiesto il direttore del Tg LA7, Enrico Mentana, al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante un’intervista nella sede della Fondazione Don Gino Rigoldi a Milano. “Ero curioso: dicevano tutti fosse un pervertito, evasore fiscale, omofobo, islamofobo” ha iniziato a rispondere il leader della Lega, quando Mentana lo ha interrotto: “Non avevi ...

Duemila tweet in piena notte (grazie a account pro-Trump) : Così #complicediSalvini è ancora trending topic : L'analisi sui dati dell'hashtag sulla vicenda Diciotti. L'esperto: "Raramente un trend 'sopravvive' alla notte, ma in questo caso è successo"

Usa - Così la legge “inaccettabile” per Trump ha dato la cittadinanza americana ai genitori di Melania : In America i genitori di Melania Trump ottengono la cittadinanza grazie a una legge sull’immigrazione criticata dal presidente, che l’aveva definita “inaccettabile“. Intanto un giudice di Washington blocca il rimpatrio di una donna salvadoregna che aveva chiesto asilo politico negli Stati Uniti per sé e per la propria figlia di pochi mesi e minaccia di perseguire il procuratore generale degli Stati Uniti per oltraggio ...

IRAN-USA - TORNANO LE SANZIONI/ Il vero piano di Trump e Pompeo : Così vogliono rovesciare Rouhani : Iran, da domani gli Usa imporranno nuove SANZIONI al Paese arabo sull'importazione di alcuni beni: si attende la reazione di Rouhani, mentre Trump si dice disponibile a incontrarlo(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 08:38:00 GMT)

I dazi di Trump Così simili a quelli di Londra nel 1932 : I tentativi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di mostrare i muscoli dell’America con l’uso delle tariffe doganali ci riporta alla memoria uno dei periodi più cupi della storia moderna. Durante la Grande Depressione, i governi di Gran Bretagna e Francia perseguirono politiche simili, alienandosi involontariamente le simpatie di possibili alleati e rafforzando la Germania nazista. ...

Così la Germania di Angela Merkel è diventata il «punchball» preferito di Donald Trump : La Germania è diventata il capro espiatorio preferito di Trump, l'incarnazione di tutto ciò che egli disprezza a proposito di Nato, commerci globalizzati e immigrazione. E il sacco da pugilato contro il quale preferisce sferrare tutti i suoi pugni è Angela Merkel, la cancelliera tedesca da tempo alle redini della Germania. Malgrado le loro divergenze in fatto di commerci, Nato e immigrazione, Berlino e Washington dovranno trovare il ...

Usa-Ue - Trump best friend di Conte Chiude a Macron - freddo con Merkel Così Donald prova a scardinare l'Ue : Trump accoglie Conte a Washington come un grande amico: 'siamo entrambi outsider'. Duro invece con Macron, dialogante con Merkel. Ecco il piano di The Donald per scardinare l'Ue Segui su affaritaliani.it

L'Italia e gli F35 nel menu della Casa Bianca. Così Conte rassicurerà Trump : "Qualsiasi valutazione politica, malgrado le nostre perplessità siano tutt'oggi persistenti, rischierebbe di apparire superficiale, approssimativa e incauta". Ha risposto infatti Così il ministro ...