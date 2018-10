Cos’è Mare Ionio | la nuova nave di soccorso nel Mediterraneo

Cubomedusa : Cos’è - dove vive e cosa fare se ti punge la terribile vespa di mare : Piccola, potenzialmente letale e dal nome insolito: si tratta della Cubomedusa , ovvero uno degli animali ritenuti più pericolosi al mondo. La tipologia da cui stare maggiormente alla larga è quella che si trova nelle acque tropicali, in particolare quelle dell’Australia settentrionale e del bacino che comprende l’Oceano Indiano e l’Oceano Pacifico. In particolare Filippine, Malesia, India, Thailandia, Hawaii e Papua Nuova Guinea. È presente ...

“Cobomedusa” - che Cos’è la “Medusa Scatola” nota come “Vespa di Mare” che uccide in un minuto : Chironex fleckeri, più nota come vespa di mare o medusa scatola, è uno degli esseri più velenosi del mondo, può uccidere addirittura in un minuto. Venire a contatto con i suoi tentacoli che possono essere lunghi anche tre metri, può essere letale, come accaduto nel caso della bimba italiana morta nelle Filippine. La pericolosità e’ dovuta alle migliaia di cellule velenifere che si trovano appunto lungo i tentacoli. La sua ...