Cosa prevede il decreto sicurezza di Salvini

Cosa prevede l'art. 10 della Costituzione : In base all'articolo 10 della Costituzione, richiamato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , nella lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, contestuale all'emanazione del ...

Nuova Maturità 2019 - arriva la circolare Miur : Cosa prevede : Studenti e genitori avvisati: è in arrivo nelle scuola superiori la Nuova Maturità 2019: due prove scritte invece di tre, più l’orale. Più attenzione al percorso svolto dai ragazzi nell’ultimo triennio, con un punteggio maggiore assegnato al credito scolastico. Griglie di valutazione nazionali per la correzione delle prove scritte. Sono queste alcune delle novità sulla Maturità, che entrano in vigore a partire da quest’anno ...

Cosa prevede il testo per la riforma della legittima difesa : Roma, 4 ott., askanews, - Depositato in commissione Giustizia al Senato il testo unificato per la riforma della legittima difesa: processi più rapidi, spese a carico dello Stato, pene fino a 7 anni di ...

Cosa prevede la strategia nazionale USA sul quantum computing : Si indica innanzitutto la necessità di adottare un approccio scientifico alla scienza quantistica, coordinando meglio i progetti di ricerca già in atto e favorendo il dialogo all'interno della ...

Direttiva Ue sul copyright : Cosa prevede davvero la riforma : Lo scorso 12 settembre il Parlamento europeo ha approvato la proposta di Direttiva UE sul copyright. Analizziamo in questo articolo cosa prevede davvero e il contenuto della riforma. Si tratta di una nuova disciplina che riforma in maniera radicale il diritto d’autore in Europa coinvolgendo in particolare gli interessi contrapposti dei giganti del web e degli editori e per questo è stata al centro del dibattito politico per giorni. Come più ...

Reddito di cittadinanza - flat tax - superamento legge Fornero : Cosa prevede la Manovra : Il Def varato giovedì sera dal governo legastellato prevede molte delle misure promesse dai due partiti in campagna elettorale, tra cui, in particolare, Reddito di cittadinanza, flat tax e riforma delle pensioni. Ecco che cosa prevede nel dettaglio il Def. Reddito di cittadinanza Servirebbero 10 miliardi di euro per coprire le spese necessarie per la misura, che aiuterebbe 6,5 milioni di persone mediante un finanziamento di 780 euro mensili per ...

Punto per punto - Cosa prevede il decreto per Genova in vigore da oggi : Un commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi in carica per un anno rinnovabile, l'esclusione di Autostrade dalle opere di ricostruzione, garanzia statale fino a 360 milioni in 12 anni. Inoltre la reintroduzione, in deroga al Jobs Act, della cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività, autorizzata "sino ad un massimo di 12 mesi complessivi" per il 2019 e 2020. Sono queste le ...

Lavoro - news 28/9 : Cosa prevede il Reddito di Cittadinanza : Reddito di Cittadinanza: che cos’è? Dopo l’approvazione della nota di aggiornamento al Def presentata ieri sera, 27 settembre 2018, durante il CdM, oggi si discute sul futuro dell’Italia dal punto di vista del Lavoro. I leaders di governo parlano di rilancio economico e prima di tutto del miracolo auspicato da tempo sul versante dell’occupazione. La misura è stata approvata proprio perché sono state rintracciate le risorse per fare ...

Decreto Genova - ecco Cosa prevede : 360 milioni alla ricostruzione e commissario entro 10 giorni : Il testo del Decreto di Genova firmato dal Presidente Mattarella, non introduce grandissime novità rispetto a quanto preannunciato negli ultimi tempi: risarcimenti ai danneggiati, ricostruzione e ...

Legge Fornero - Cosa prevede e come verrà superata - : SKY TG24-UPDAY Prende il nome dal ministro del Lavoro e delle Pari opportunità del governo Monti ed è stata inserita nel decreto Salva Italia del 2011. Al vaglio del nuovo esecutivo, dopo l'intesa sul ...

Povertà - pensioni - Flat tax - Iva : ecco Cosa prevede la manovra 2019 : Il ministero dell'Economia avrebbe voluto attuare comunque una parziale rimodulazione per alcuni beni e servizi, che però è stata bocciata sia dalla Lega che dal M5S. BANCHE/ Cresce il fondo per ...

Povertà - pensioni - Flat tax - Iva : ecco Cosa prevede la manovra 2019 : Il ministero dell'Economia avrebbe voluto attuare comunque una parziale rimodulazione per alcuni beni e servizi, che però è stata bocciata sia dalla Lega che dal M5S. BANCHE/ Cresce il fondo per ...

Manovra finanziaria 2018/ Cosa prevede? Le nuove norme : Manovra finanziaria 2018: Cosa prevede? Le nuove norme dopo l'accordo: flat tax, reddito e pensione di cittadinanza, superamento legge Fornero e un fondo per i truffati delle banche(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:24:00 GMT)

Flat tax - superamento della Fornero e reddito di cittadinanza : Cosa prevede l'accordo raggiunto sul Def : Un primo avvio della Flat tax per oltre un milione di partite Iva ma anche del reddito e della pensione di cittadinanza, una nuova rottamazione delle cartelle, il superamento della legge Fornero e un fondo da 1,5 miliardi per i truffati delle banche. Sono questi i principali contenuti dell'accordo raggiunto nella maggioranza di governo in vista della predisposizione della nota di aggiornamento del Def.Eccoli.- reddito DI cittadinanza, 10 ...