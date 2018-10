Corteo anti-Salvini a Milano

Napoli - il leader del Corteo dei migranti attacca Salvini : Napoli,, askanews, - "Con il decreto di Salvini noi pensiamo che la democrazia italiana sia morta, sia malata. Dov'è scritto nel decreto di Salvini che la legge è fatta per difendere i poveri? Salvini ...

Salvini a Napoli - centri sociali in piazza : l'anno scorso il Corteo anti-Matteo : Gli esponenti dei centri sociali di Napoli si sono dati appuntamento per un'assemblea domani alle 10.30 a Largo Berlinguer per protestare contro la visita a Napoli del ministro dell'Interno...

Viralissima la notizia degli scontri a Genova per Corteo antifascista : bufala o storia singolare? : Sta girando come se non ci fosse un domani una notizia su Facebook, in riferimento ad un presunto corteo antifascista che si sarebbe tenuto a Genova in queste ore. In particolare, nel corso della manifestazione si sarebbero verificati episodi paradossali, che alcune pagine all'interno del noto social network stanno facendo passare per ridicoli. In sostanza si afferma che i centri sociali avrebbero organizzato un corteo contro il razzismo e la ...

Migranti - vescovi all'attacco. Scontri al Corteo anti-Salvini : Bari Dalle traversate in mare al sistema di gestione dell'accoglienza. La questione immigrazione e le strategie del governo rimangono al centro del dibattito politico. E alla vigilia dell'esame in ...

Bari - scontri al Corteo antirazzista : 30 militanti di Casapound in Questura : Due le persone rimaste ferite al termine del corteo 'Mai con Salvini': 'vittime di un'aggressione di una squadra fascista' - afferma l'europarlamentare Forenza. 'Noi provocati' sostengono i militanti ...

Corteo antirazzista a Milano - striscione contro Salvini e vernice rossa al Pirellone : Corteo antirazzista a Milano per ricordare l'omicidio di Abdoul Guiebre, Abba, ammazzato a sprangate a Milano in via Zuretti 10 anni fa, nel settembre del 2008. striscione contro Salvini davanti al ...

Milano - Corteo antirazzista per ricordare l'omicidio di Abba : corteo antirazzista a Milano per ricordare l'omicidio di Abdoul Guiebre, Abba, ammazzato a sprangate a Milano in via Zuretti 10 anni fa, nel settembre del 2008.

Bari - scontri al Corteo anti Salvini. Cosa è successo davvero? : A Bari la violenza c'è stata. Ma chi ha iniziato? Subito si è parlato di un aggressione fascista, portata avanti da CasaPound ai danni di alcuni manifestanti di sinistra e di una europarlamentare di Potere al Popolo, Eleonora Forenza. Ma la realtà potrebbe essere diversa. Ricostruire con esattezza quei momenti è difficile e il rischio di sentire una campana più dell'altra è alto. Ma andiamo con ordine.Ieri, il quartiere "Libertà" di Napoli è ...

Bari - aggressione dopo il Corteo 'Mai con Salvini' : due manifestanti feriti - 30 militanti di Casapound in Questura : Gli aggressori, secondo fonti investigative, sarebbero almeno cinque o sei ed erano armati di mazze e cinghie. Le due vittime sono state ferite al volto e alla testa e sono ora ricoverate al ...

Aggressione al Corteo antifascista : mazze e cinghie contro militanti : Sono due i militanti che prendevano parte ad una manifestazione a Bari costretti al ricovero in ospedale. "Casapound Italia...