Corte Suprema Usa | Kavanaugh ce la fa | ottiene l' ultimo voto necessario alla conferma

Usa - Kavanaugh verso la Corte Suprema : 23.00 Con il sì annunciato dal senatore democratico Joe Manchin, la conferma del giudice Brett Kavanaugh alla Corte Suprema sembra ormai una formalità. Manchin ha definito il contestato giudice, accusato di molestie sessuali negli anni della sua gioventù, come un "giurista qualificato". Nella mozione procedurale, il Senato si è espresso a favore di Kavanaugh con 51 voti. I contrari sono stati 49.

Le foto della manifestazione contro la nomina di Kavanaugh alla Corte Suprema : Hanno partecipato migliaia di persone e oltre 300 sono state arrestate, tra cui Amy Schumer ed Emily Ratajkowski The post Le foto della manifestazione contro la nomina di Kavanaugh alla Corte Suprema appeared first on Il Post.

300 arresti fra i manifestanti contro Kavanaugh alla Corte Suprema. Tra i fermati Emily Ratajkowski e Amy Schumer : È stato fissato per le 10,30 (le 16,30 in Italia) di oggi il voto procedurale in Senato sulla nomina del giudice Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. Un voto che consentirà di testare se può contare sulla maggioranza in vista del voto finale di sabato. Per ora ancora tre senatori repubblicani non hanno sciolto le loro riserve, dopo l'indagine dell'Fbi sulle accuse di aggressione sessuale nei confronti del magistrato: se due ...

L’ex dittatore peruviano Alberto Fujimori dovrà tornare in carcere - dice la Corte Suprema del Perù : La Corte suprema peruviana ha stabilito che Alberto Fujimori, ex dittatore del Perù condannato per sistematiche violazioni dei diritti umani, dovrà tornare in prigione. Fujimori, 80 anni, governò in maniera autoritaria durante gli anni Novanta: nel 2009 fu condannato a The post L’ex dittatore peruviano Alberto Fujimori dovrà tornare in carcere, dice la Corte suprema del Perù appeared first on Il Post.

Perù : Corte Suprema annulla indulto Fujimori - ordinato arresto

La Corte Suprema indiana ha abolito il reato di adulterio : La Corte Suprema indiana ha stabilito che l’adulterio non deve più essere considerato un reato. La legge sull’adulterio, in vigore da 158 anni, prevedeva che in India qualsiasi uomo che aveva fatto sesso con una donna sposata senza il permesso The post La Corte Suprema indiana ha abolito il reato di adulterio appeared first on Il Post.