Convocati Italia | Mancini chiama Giovinco e Cutrone A casa Balotelli Ecco i 23 per la

Convocati Italia - mosse a sorpresa in attacco : out Balotelli - c’è Giovinco : Convocati Italia – L’Italia si prepara per i prossimi impegni con l’obiettivo di riscattare le ultime prestazioni. Questi i Convocati del ct Mancini per le due partite contro Ucraina e Polonia. Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino). Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio ...

Polonia - Piatek tra i Convocati per sfide con Portogallo e Italia : Il ct della Polonia, Jerzy Brzeczek, ha convocato 27 giocatori per le due sfide di Nations League contro Portogallo e Italia, in programma per l’11 ottobre e il 14 ottobre. Nella lista c’è anche il capocannoniere della Serie A Krysztof Piatek. Questo l’elenco. Portieri: Fabianski, Skorupski, Szczesny. Difensori: Bednarek, Bereszynski, Glik, Jedrzejczyk, Kaminski, Kedziora, Olkowski, Pietrzak, Reca. Centrocampisti: ...

Taekwondo - Olimpiadi Giovanili 2018 : i Convocati dell’Italia ai raggi X e le speranze di medaglia : Saranno due gli azzurri in gara nel Taekwondo alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). A rappresentare l’Italia in questa rassegna a cinque cerchi troveremo Gabriele Caulo e Assunta Cennamo, due grandi talenti che proveranno ad essere protagonisti in questo prestigioso evento. Andiamo quindi a scoprire meglio i nostri portacolori e le loro speranze di conquistare una medaglia. Gabriele Caulo (-63kg): ragazzo che ha appena ...

Short track - l’Italia si prepara per la nuova stagione : tutti i Convocati per il quarto raduno : La Nazionale Italiana di Short track ha incominciato la propria stagione con la partecipazione alla Coppa Courmayeur disputatasi lo scorso weekend, un test importante a un mese di distanza dall’esordio in Coppa del Mondo a Calgary (Canada). Nella competizione valdostana si sono messi in luce Mattia Antonioli e Davide Viscari che hanno chiuso l’all-around nelle prime due posizioni mentre Martina Valcepina ha concluso in seconda ...

Nigeria : due ‘italiani’ nella lista dei Convocati per i prossimi impegni : Sono due i giocatori che militano in Italia presenti tra i 24 convocati del ct della Nigeria, Gernot Rohr, in vista delle sfide con la Libia valide per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Si tratta dei difensori di Torino e Udinese, rispettivamente Aina ed Ekong. Escluso John Obi Mikel, questa la lista: Portieri: Uzoho (Elche), Ezenwa (Enyimba), Akpeyi (Chippa United). Difensori: Aina (Torino), Shehu (Bursaspor), Ajayi ...

Canottaggio - Olimpiadi Giovanili 2018 : i Convocati dell’Italia ai raggi X. In gara i due senza : L’Italia sarà presente alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires nel Canottaggio con due equipaggi: dal 7 al 10 ottobre il due senza femminile di Vittoria Tonoli (Garda Salò) e Khadija Alajdi Ed Idrissi (CUS Torino) ed il due senza maschile di Nicolas Castelnovo (Lario) ed Alberto Zamariola (Cerea) andranno alla ricerca di una medaglia. Gli azzurrini negli scorsi giorni hanno rifinito la preparazione verso l’importante appuntamento ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : i Convocati dell’Italia ai raggi X. Thomas Ceccon e Federico Burdisso gli osservati speciali : Non manca molto all’inizio dei Giochi Olimpici Giovanili che si terranno dal 10 al 16 ottobre a Buenos Aires (Argentina) e l’Italia del Nuoto, dopo la scorpacciata di medaglie e soddisfazioni negli Europei assoluti di Glasgow (Gran Bretagna), vorrà mettersi in evidenza anche in questa particolare competizione. I giovani nuotatori che prenderanno parte alla settimana di gare sudamericana saranno Federico Burdisso (Tiro a Volo), ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili 2018 : i Convocati dell’Italia ai raggi X. Gli azzurri si affidano alla marcia e Lorenzo Benati : Dal 6 al 18 ottobre si svolgeranno le Olimpiadi Giovanili 2018, giunte alla terza edizione. Le competizioni di Atletica cominceranno giovedì 11 ottobre, con le ultime medaglie che verranno assegnate martedì 16. Teatro delle prove di specialità della disciplina regina della rassegna l’Athletics Field di Buenos Aires (Argentina) situato all’interno dello storico Parque Polideportivo Roca, rinominato in Youth Olympic Park per ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i Convocati dell’Italia. Il portabandiera sarà Davide Di Veroli : Tutto pronto a Buenos Aires per la terza edizione degli YOG, le Olimpiadi Giovanili, che si terranno nella capitale argentina dal 6 al 18 ottobre: l’Italia sarà al via con un contingente da record, composta da 84 atleti, dei quali 50 ragazzi e 34 ragazze, ben 15 unità in più rispetto a Nanchino 2014. Il portabandiera azzurro, per la prima volta toccherà ad un ragazzo, sarà Davide Di Veroli, schermidore romano classe 2001, vicecampione ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i Convocati dell’Italia. Nibali capitano - Moscon asso nella manica - assente Fabio Aru : Il CT Davide Cassani ha ufficializzato la formazione dell’Italia per i Mondiali 2018 di Ciclismo che si disputeranno domenica 30 settembre sul durissimo circuito di Innsbruck (Austria). Al via della prova iridata ci saranno otto azzurri, il nostro capitano sarà Vincenzo Nibali che nelle ultime settimane è parso in crescita di condizione dopo l’operazione alla decima vertebra toracica. La nostra Nazionale avrà però un importante asso ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i Convocati dell’Italia. 7 sicuri - ultimo ballottaggio per Cassani : I Mondiali di Ciclismo su strada sono sempre più vicini: la gara più attesa ad Innsbruck sarà sicuramente la prova in linea riservata ai professionisti, ultimo titolo ad essere assegnato domenica 30 settembre (clicca qui per il percorso). L’Italia, come le principali nazioni protagoniste, potrà schierare otto uomini e portare due riserve. Davide Cassani, CT della nazionale italiana, ha diramato una lista iniziale di 11 nomi, ma ormai sono ...

Baseball - i Convocati dell’Italia per lo stage in Arizona di ottobre : In pieno Super 6, sono arrivate le convocazioni diramate da Gilberto Gerali per la tournée che l’Italia svolgerà, dal 28 settembre al 13 ottobre, nello stato americano dell’Arizona, e precisamente a Mesa. Queste le parole del manager azzurro: “Saremo ospiti della struttura degli Oakland Athletics, che conosciamo bene e che già in diverse occasioni ci ha accolto con un’organizzazione e un’efficienza impeccabili. Grazie all’amicizia ...

Triathlon - World Cup 2018 : i Convocati dell’Italia per la tappa di Weihai : L’Italia del Triathlon riparte dalla World Cup 2018 dopo che si sono concluse le World Triathlon Series 2018. Il prossimo appuntamento del circuito mondiale si disputerà il 22 settembre a Weihai (Cina) e saranno ben sette gli azzurri che si cimenteranno in gara sulla distanza olimpica. Presenti complessivamente 60 uomini e 44 donne, uomini al via alle ore 08.00 italiane mentre le donne scatteranno alle ore 10.45. Di seguito i convocati ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i Convocati dell’Italia ai raggi X. Da Nibali a Moscon passando per Aru - azzurri all’attacco : Poco meno di due settimane alla prova più attesa dell’anno: domenica 30 settembre è in programma la gara in linea del Mondiale di Ciclismo per quanto riguarda gli uomini elite. Percorso davvero durissimo in quel di Innsbruck, che favorirà sicuramente gli scalatori con molto fondo. Ieri sono state diramate da Davide Cassani le convocazioni per quanto riguarda l’Italia: andiamo a scoprirle ai raggi X. Fabio Aru (UAE Team Emirates): è ...