Convocati azzurri | arriva Caprari | tornano Acerbi e Giovinco

Combinata nordica - otto azzurri Convocati per il raduno di settimana prossima a Predazzo : Le squadre A e B a Predazzo per tutta la prossima settimana, otto gli azzurri convocati Le squadre A e B di Combinata nordica si ritrovano settimana prossima a Predazzo (Tn) per un raduno che comincerà lunedì 1 e si concluderà venerdì 5 ottobre. Il direttore tecnico Federico Rigoni ha convocato Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Luca Gianmoena, Denis Parolari, Lukas Runggaldier, Veronica Gianmoena e Manuel Maierhofer, che ...

Boxe - gli azzurri della Nazionale Elite pronti per il raduno di Assisi : sono 14 gli atleti Convocati : Clemente Russo guida il gruppo azzurro della Nazionale Elite che lavorerà ad Assisi a partire dal primo ottobre sono 14 gli azzurri che prenderanno parte al raduno della Nazionale Elite in programma ad Assisi, presso il CNP di Santa Maria degli Angeli, dal 1 all’8 ottobre. Si tratta di: Federico Serra (49 kg), Manuel Cappaci (52 kg), Raffaele Di Serio (59 kg), Francesco Iozia (60 kg), Francesco Maietto (60 kg), Paolo Di Lernia (64 ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili 2018 : i Convocati dell’Italia ai raggi X. Gli azzurri si affidano alla marcia e Lorenzo Benati : Dal 6 al 18 ottobre si svolgeranno le Olimpiadi Giovanili 2018, giunte alla terza edizione. Le competizioni di Atletica cominceranno giovedì 11 ottobre, con le ultime medaglie che verranno assegnate martedì 16. Teatro delle prove di specialità della disciplina regina della rassegna l’Athletics Field di Buenos Aires (Argentina) situato all’interno dello storico Parque Polideportivo Roca, rinominato in Youth Olympic Park per ...

Bob artificiale - la squadra di Coppa del Mondo in raduno a Tirrenia : otto gli azzurri Convocati : Il gruppo di Coppa del Mondo fra Tirrenia e Cesana con la novità del tecnico tedesco Manuel Machata Allenamento a Tirrenia per la squadra di Coppa del Mondo di bob su pista artificiale, impegnata nella località toscana da lunedì 24 fino a mercoledì 26 settembre, e successivamente in trasferimento sul pistino di spinta di Cesana Pariol, dove saranno impegnati Francesco Costa, Costantino Ughi, Simone Fontana, Patrick Baumgartner, Mattia ...

Combinata nordica - gli azzurri riprendono la preparazione a Planica : otto gli atleti Convocati : Pittin e compagni in raduno a Planica fino al 19 settembre sotto la guida di Kimmo Savolainen Riprende dalla località slovena di Planica la preparazione delle squadre di Combinata nordica. Il direttore tecnico Federico Rigoni ha convocato otto atleti per il raduno che si tiene fino al 19 settembre: presenti Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Luca Gianmoena, Denis Parolari, Lukas Runggaldier, Manuel Maierhofer e Veronica ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i Convocati dell’Italia ai raggi X. Da Nibali a Moscon passando per Aru - azzurri all’attacco : Poco meno di due settimane alla prova più attesa dell’anno: domenica 30 settembre è in programma la gara in linea del Mondiale di Ciclismo per quanto riguarda gli uomini elite. Percorso davvero durissimo in quel di Innsbruck, che favorirà sicuramente gli scalatori con molto fondo. Ieri sono state diramate da Davide Cassani le convocazioni per quanto riguarda l’Italia: andiamo a scoprirle ai raggi X. Fabio Aru (UAE Team Emirates): è ...

Campionati del Mondo di judo - nove gli azzurri Convocati per la rassegna di Baku : All’evento iridato che vedrà in gara oltre 800 atleti provenienti da 132 Paesi, la Nazionale azzurra si presenterà con nove judoka L’Italjudo è pronta per i Campionati del Mondo che si disputeranno a Baku, in Azerbaijan, dal 20 al 27 settembre. All’evento iridato che vedrà in gara oltre 800 atleti provenienti da 132 Paesi, la Nazionale azzurra si presenterà con nove judoka. La FIJLKAM ha reso note oggi le convocazioni, ...

Diretta Italia Repubblica Ceca, streaming video e tv: orario e risultato live della semifinale di Supercup 2018, torneo di basket che la nostra nazionale gioca ad Amburgo tra oggi e domani

Canoa slalom - Mondiali Rio de Janeiro 2018 : i Convocati dell’Italia. Saranno sette gli azzurri in gara nella rassegna iridata : Un mese di intenso lavoro per gli azzurri della Canoa slalom, o almeno per i sette italiani che andranno ai Mondiali di Rio de Janeiro in programma a fine mese: la delegazione del Bel Paese partirà alla volta del Brasile subito dopo la conclusione delle Finali di Coppa del Mondo in programma nel weekend a La Seu d’Urgell, in Spagna. Il kayak maschile punterà sullo stesso tridente in gara nelle acque iberiche: ci Saranno Giovanni De ...

Campionati Mondiali di corsa in montagna - ufficializzato l’elenco dei Convocati azzurri : L’Italia potrà contare sul campione europeo Bernard Dematteis, oro a Skopje il 1° luglio, e sul gemello Martin, bronzo in Macedonia La Direzione Tecnica federale ha ufficializzato l’elenco dei convocati per i Campionati Mondiali di corsa in montagna assoluti e under 20. Domenica 16 settembre a Canillo (Andorra) vestiranno l’azzurro 16 atleti (8 uomini e 8 donne), di cui metà sono under 20. L’Italia potrà contare sul ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2019 : tutti i Convocati dell’Italia. 84 azzurri in Argentina - Davide Di Veroli portabandiera : Dal 6 al 18 ottobre si terranno i Giochi Olimpici Giovanili 2018. Ad ospitare la terza edizione della rassegna dedicata alle promesse dello sport sarà la città di Buenos Aires (Argentina). Sono stati diramati i nominativi degli azzurri che partiranno per la spedizione sudamericana. portabandiera della nazionale del Bel Paese il 17enne Davide Di Veroli, che vedremo in campo nella scherma: lo spadista nel corso della stagione ha ottenuto la ...

VIDEO Volley - Mondiali 2018 : l'Italia e i 14 azzurri Convocati. Volti - emozioni e giocate : conosciamoli da vicino : l'Italia è pronta per partecipare ai Mondiali 2018 di Volley maschile, in programma in Italia e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Grazie a questo VIDEO conosciamo più da vicino i 14 azzurri convocati da Chicco Blengini.

Volley - Mondiali 2018 : i Convocati dell'Italia. Scelti i 14 azzurri - la lista finale : spiccano Zaytsev e Juantorena - tagliato Antonov : Le scelte tengono sempre conto di tanti aspetti, non solo quelli individuali, compresa la chimica e l'equilibrio tecnico che ogni reparto ha all'interno dell'economia di una squadra".