Con il nonno in cima a Palazzo Lombardia

Ruba denti d'oro al nonno e li sostituisce Con molliche di pane : Rasenta il grottesco una vicenda accaduta in quel di Lecce che vede protagonisti un nonno e suo nipote. Quest'ultimo, un giovane di 23 anni, è infatti finito nei guai ed è ora indagato con l'accusa di furto aggravato per aver Rubato sei denti d'oro dalla dentiera dell'anziano e per averli poi sostituiti con molliche di pane dipinte con della vernice dorata.La vittima - S.M. originario del capoluogo salentino - dopo aver lavorato per lungo tempo ...

Mondiali ciclismo 2018 – Nibali non nasConde la sua delusione : “avrei voluto dedicare la vittoria a Scarponi e a mio nonno” : La delusione di Nibali dopo la gara in linea uomini elite dei Mondiali di ciclismo 2018 di Innsbruck: le parole del messinese della Bahrain Merida Alejandro Valverde è il nuovo campione del mondo di ciclismo: Peter Sagan ha voluto incoronare il nuovo re personalmente, cedendogli lo scettro e mettendogli al collo la medaglia d’oro sul podio di Innsbruck. Giornata soddisfacente a metà in casa Italia: Gianni Moscon è stato il miglior ...

Nonno dal pollice verde annaffia fiori - e vigili - . Multato Con 50 euro : ... soprattutto se i passanti sono due vigili urbani, 'impermeabili' a ogni ragione, ecco arrivare i guai; beh 'guai', non esageriamo: 50 euro di multa non rappresentano certo la fine del mondo, pur ...

Nonno dal pollice verde annaffia fiori (e vigili). Multato Con 50 euro : A una certa età, si sa, il pollice verde può diventare anche un po' tremante. E magari capita che, innaffiando i gerani sul balcone, qualche goccia cada in strada. Se l'acqua non colpisce nessun passante, niente di ridire. In caso contrario (soprattutto se i passanti sono due vigili urbani, "impermeabili" a ogni ragione) ecco arrivare i guai; beh "guai", non esageriamo: 50 euro di multa non rappresentano certo la fine del mondo, pur sancendo - ...

Lecce - ruba i denti d’oro dalla dentiera del nonno sostituendoli Con molliche di pane dipinte : Il 23enne denunciato dal nonno 75enne dopo la scoperta che dalla dentiera mancavano sei denti d'oro. I sospetti sono immediatamente caduti sul nipote visto che lo aiutava in casa nelle faccende domestiche ed era presente quando lui toglieva la dentiera.Continua a leggere

Australia - bimba racConta le violenze sessuali : 'Ho visto il cosino di nonno' : Una vicenda dalla gravita' inaudita è avvenuta nel Queensland's Gold Coast, regione metropolitana a sud di Brisbane, sulla costa orientale dell'Australia. Una bambina di quattro anni ha denunciato gli abusi sessuali [VIDEO] del nonno ai suoi danni. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, è bastata una frase per far scattare l'indagine nei confronti dell'uomo. 'Nonna, ho visto il cosino del nonno', dopo aver ascoltato queste parole, la ...

“Nonno - mi racConti una fiaba?” : in arrivo la prima raccolta di storie della buona notte nata dai racConti a viva voce dei Senior italiani : 1/12 ...

'Nonno ascoltami' : la campagna di prevenzione Contro i disturbi uditivi : Giunta alla sua nona edizione, l'iniziativa farà tappa anche nel Molise: a Termoli, domenica 30 settembre, in piazza Vittorio Veneto; a Campobasso, domenica 7 ottobre, in piazza Vittorio Emanuele ...

Ruby Ter - Imane Fadil : “BerlusConi alle europee? Inopportuno. Dovrebbe pensare a fare il nonno” : “Il governo attuale sta facendo delle ottime cose e credo sia gente in gamba, lui può anche candidarsi alle europee ma non credo sia opportuno per tutto quello che è successo. Secondo me Dovrebbe pensare a fare il nonno”. Così la modella di origine marocchina Imane Fadil, parte civile nel processo Ruby Ter a margine dell’udienza in corte d’appello a Milano. In merito al processo la Fadil ha spiegato: “Io mi aspetto ...

Doppietta Con dedica al nonno scomparso - Petagna riscatta il suo onore e quello della Spal : “siamo una piccola squadra? Non è vero” : Andrea Petagna, dopo la Doppietta contro la sua ex squadra, commenta la sua prestazione da urlo in Spal-Atalanta “I primi gol proprio contro l’Atalanta? E’ vero, il calcio è strano”: così Andrea Petagna ha commentato la sua Doppietta con la Spal nella quarta giornata di campionato contro l’Atalanta. “Oggi abbiamo fatto tutti una grande partita. C’è grande entusiasmo – ha continuato l’attaccante della Spal ai ...

‘Don Nonno’ - prete a 71 anni Con 1 figlio e 3 nipoti/ Bologna - vedovo ordinato sacerdote : “Dio mi ha chiamato” : "Don Nonno" Giuseppe Mangano: diventa prete a 71 anni con 1 figlio e 3 nipoti. Ecco cosa è successo a Bologna: vedovo, ha preso i voti sabato scorso "Dio mi ha chiamato"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 17:41:00 GMT)

Irrompono armati nella sala slot - ma non hanno fatto i Conti Con questo nonno di 84 anni. Ecco come va a finire : Tre uomini armati hanno fatto irruzione nella sala slot di un bar irlandese, a Glanmire. Due di loro si sono avventati sul cassiere, mentre uno dei clienti si è nascosto sotto un tavolo. Non Denis O’Connor, 85 primavere il prossimo novembre. L’anziano signore ha affrontato uno dei ladri che in mano aveva un martello. Poi ne ha messo in fuga un secondo, mentre il dipendente del bar affrontava il terzo. “Non ho pensato alle ...

“Pari mi nonno”. Da sex symbol a ‘vecchio’ : Nicolas Vaporidis irriConoscibile : Nel 2006 faceva sognare le ragazze italiane come protagonista del film “Notte prima degli esami”. Di quel ragazzo, oggi, è rimasto ben poco. Nicolas Vaporidis ha 36 anni ed è un uomo. Con il passare degli anni, infatti, i capelli hanno lasciato spazio ad una testa calva mentre sul viso c’è una barba brizzolata. E Giorgio Panariello ha voluto sottolineare il cambiamento dell’attore con un selfie pubblicato sul suo account Twitter: ...