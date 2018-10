Comune di Napoli | delibera per la criptovaluta

Comune di Napoli - sì alla delibera su blockchain e criptovalute : ... così come verranno calendarizzati incontri divulgativi che consentano ad ognuno di poter entrare in questo mondo nuovo' conclude la nota.

Napoli : Di Maio riceve De Magistris su situazione finanziaria Comune : Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Il vicepremier Luigi Di Maio ha ricevuto a Palazzo Chigi il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, per discutere della situazione finanziaria del Comune di Napoli. Il sindaco di Napoli, nel corso dell'incontro con Di Maio, si legge nella nota, si è mostrato ottimista duran

La Corte dei Conti congela la spesa del Comune di Napoli : de Magistris fa ricorso : La giunta comunale, nella giornata di oggi 28 settembre, ha dato mandato alla propria Avvocatura di proporre ricorso innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei Conti, in speciale composizione, ...

Napoli - 1.700 alberi da abbattere ma il Comune non ha fondi : Se siete per strada guardatevi intorno, ogni quindici alberi che incontrate che ne potrebbe essere uno a rischio, che ha bisogno di essere abbattuto. La media non è realizzata...

Napoli - il Comune chiude i cimiteri : «Allerta meteo e raffiche di vento» : A seguito dell'allerta meteo e del forte vento, il Comune di Napoli comunica che sono stati chiusi in via cautelare i cimiteri centrali e periferici. In mancanza di ulteriore avviso,...

Napoli - dal Comune : 'A fine anno un San Paolo migliore' : Ciro Borrierllo , assessore allo sport del Comune di Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli : 'Abbiamo ancora delle cose amministrative da risolvere per i sediolini, vediamo. Entro la metà di ottobre partono tutti i cantieri in ...

Spesa congelata - il Comune di Napoli si adegua alla Corte dei Conti : Il Comune di Napoli Spesa congelata. Il blocco della Spesa, imposto dalla Corte di Conti, che mette in discussione la «veridicità» dell'ultimo bilancio di previsione 2018-2020...

Festa della musica - il Comune di Napoli sfida la Corte dei Conti : Nell'infinito scontro tra Regione e Comune ci scappa pure che l'ente di Santa Lucia non finanzia 'Passeggiate musicali napoletane' - kermesse di cinque giorni che parte il 20, il direttore artistico è ...

Niente accordo al Comune di Napoli - stop al bistrot di de Magistris jr : ... oltre alla location, questo progetto? Qui nascerà un bistrot di cui è socio il fratello del sindaco Claudio de Magistris, che ormai da sei mesi ha mollato l'avventura politica ed è tornato al suo ...

Tangenziale di Napoli - la guerra dei pedaggi : il Comune rivuole sei milioni : È guerra sul pedaggio della Tangenziale. Il Comune di Napoli chiede al Governo giallo-verde di restituire alla città la quota degli incassi dai passaggi al casello che...

Stadio San Paolo - il Comune tende la mano al Napoli : dialoghiamo : Tre le notizie di giornata: 'Siamo pronti a fare noi il primo passo, e chiediamo alla Ssc Napoli di tornare al tavolo delle trattative', quindi un'apertura politica da parte del Comune verso il club azzurro. 'Il Napoli giocherà al San Paolo senza alcun dubbio per tutto l'anno' e 'la convenzione è impossibile da fare e forse è la migliore soluzione stante ...

San Paolo - il Comune tende la mano al Napoli : dialoghiamo : Tre affermazioni targate Attilio Auricchio, capo di gabinetto del Comune, e Ciro Borriello, assessore allo Sport. In realtà ce ne sarebbe una quarta, un 'a margine' come si dice in questi casi, che ...