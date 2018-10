picenotime

: Comunanza, mostra ''La Tenacia Sibillina'', dell’oltrespazio e dell’oltretempo - PicenoTime : Comunanza, mostra ''La Tenacia Sibillina'', dell’oltrespazio e dell’oltretempo - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: “La Tenacia Sibillina”, dell’oltrespazio e dell’oltretempo. Mostra del pittore Volponi alla Fiera di Comunanza https://t.co… - FarodiRoma : “La Tenacia Sibillina”, dell’oltrespazio e dell’oltretempo. Mostra del pittore Volponi alla Fiera di Comunanza -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Le sue opere sono esposte in Italia e nel mondo, tra cui una presente nella collezione pubblica del Consolato Italiano a New York, realizzata in memoriae vittime'11 settembre e un'altra ...