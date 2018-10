Commercio | Istat | ad agosto vendite al dettaglio +0 | 7% su mese

Commercio - Istat : vendite ancora in calo : 11.00 A Luglio le vendite al dettaglio segnano -0,1% in valore e -0,2% in volume. Su base annua i cali sono dello 0,6% in valore e dell'1,8% in volume.La contrazione è dovuta alla diminuzione delle vendite dei non alimentari:su base mensile -0,3% in valore e -0,4% in volume, e su base annua -1% in valore e -1,5% in volume. Lo comunica l'Istat. Ma mentre il Commercio tradizionale arranca, cresce quello elettronico. Le vendite on line, sempre a ...