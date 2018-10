Comincia il campionato di Basket Serie A2 con una doppia diretta su Sportitalia

Rugby - ufficializzato il calendario del Campionato Nazionale di Serie C : si Comincia il 14 ottobre : Saranno 102 le squadre inserite in otto gironi, le prime classificate saranno promosse al prossimo Campionato di Serie B La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha reso noto il calendario del Campionato Nazionale di Serie C Girone 1, al via il prossimo 14 ottobre. Centodue squadre ai nastri di partenza, suddivise in otto gironi che si contenderanno le otto promozioni messe in palio per disputare la stagione sportiva 2019/2020 inserite ...

Rugby - Cominciato il Campionato Italiano TOP12 : ecco tutti i risultati della prima giornata : Tutte le squadra candidate alla vittoria del titolo hanno vinto le proprie rispettive partite, regalando emozioni in questa prima giornata L’edizione numero ottantanove del Campionato Italiano TOP12, la massima competizione nazionale di Rugby, ha aperto oggi la caccia al tricolore con la prima giornata che, da subito, pare aver determinato alcuni importanti equilibri. Tutte a segno infatti le squadre più accreditate, con i Campioni in ...

Lo sport del weekend - Comincia il campionato di Serie D per il Marsala Calcio : Terzo fine settimana di settembre 2018, tempo di Serie D , Marsala, , Eccellenza , Marsala 1912, Castellammare '94, Alba Alcamo, Mazara e Dattilo Noir, e Serie C1 di Calcio a 5 , Marsala Futsal, , poi ...

Campionato Italiano Trial Outdoor - Cominciato il quinto appuntamento : Grattarola in pole nel TR1 : Le due manche di qualifica hanno dato il via al Round 5 del Campionato Italiano Trial Outdoor, oggi la gara con diversi piloti pronti a giocarsi il primo match-point per la conquista del titolo Dal Comune di Piazzatorre in Alta Val Brembana il Campionato Italiano Trial Outdoor ha espresso i primi verdetti del quinto appuntamento stagionale. Aspettando la gara, le due manche di qualifiche hanno proiettato in pole position nelle rispettive ...

Nfl 2018/2019 : Comincia il campionato di football americano : Serviranno poco meno di 6 mesi per decretare il team che alzerà il Lombardi Trophy e che si fregerà del titolo di campione del mondo. La partita che aprirà ufficialmente la stagione regolare spetterà,...

Juventus Lazio 2-0. Avvertite Inzaghi - il campionato è Cominciato : Juventus Lazio 2-0. Avvertite Inzaghi, il campionato è cominciato – È finita come doveva finire. La Lazio ha dovuto incontrare nelle prime due partite del campionato le prime due in classifica alla fine del campionato scorso. Un danno o un regalo ai biancazzurri? Chi lo sa, lo vedremo nelle prossime gare, quando le avversarie di Inzaghi non saranno il Napoli e la Juve. È finita 2-0 per i bianconeri, bravi a imbrigliare i tentativi sterili ...

Volley donne - la Pvt Modica Comincia lunedì la preparazione al campionato di B1 : Inizierà lunedì prossimo alle 17,30 la nuova stagione della PVT Modica, che il 13 ottobre da "matricola" farà il suo esordio in serie B1 sul campo del Fiamma Torretta. Vecchie e nuove atlete si ...

Serie B - partenza nella bufera : Comincia il campionato tra incognite e dubbi : Come l'aquilone che volteggia in un uragano del film Spectre di 007, il campionato di calcio di Serie B decolla questa sera dallo stadio Rigamonti di Brescia nella certezza di doversi misurare con una ...

Slitta l’inizio della Serie C 2018-2019 : quando inComincia il campionato? Quando il sorteggio? Tutte le date : Il sorteggio del calendario della Serie C 2018-2019 è stato rimandato all’8 settembre e l’inizio del campionato è Slittato addirittura al 16 settembre! Questa è la decisione del Direttivo di Lega Pro che intende aspettare l’esito della discussione dei ricorsi dei club che ambiscono al ripescaggio in Serie B (previsto per il 7 settembre, ma nel weekend partirà già il campionato cadetto…). Queste le dichiarazioni del ...

Como 2000 - oggi si Comincia Nel precampionato c'è la Juve : Parte oggi la stagione della Como 2000, che da metà ottobre disputerà il campionato nazionale di serie C. Le calciatrici biancazzurre, 24 fra confermate e aggregate , l'organico verrà completato in ...