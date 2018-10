Clamoroso colpo di mercato! Fernando Gaviria dice addio alla Quick Step Floors | ecco la

Colpo di scena Milan - vicino l’acquisto di Cristiano Ronaldo : il retroscena Clamoroso che arriva dalla Spagna : Secondo quanto riporta la stampa spagnola, il Milan sarebbe stato vicino all’acquisto di Cristiano Ronaldo nell’estate del 2017 Cristiano Ronaldo alla Juventus, il Colpo del secolo consumatosi nel corso dell’ultima estate grazie ad una pazzesca intuizione del presidente Andrea Agnelli. Fassone e Mirabelli – Foto Lapresse La voglia di CR7 di lasciare il Real Madrid e subito i contatti con Jorge Mendes, trasformatisi ...

Rugby : Clamoroso - All Blacks battuti in casa. Il Sudafrica fa il colpo : 34-36 : Prima sconfitta nel torneo per i bicampioni del mondo in carica, mentre per gli Springboks è la seconda vittoria, dopo le due sconfitte di fila in Argentina e Australia. E dopo 6 sconfitte ...

Ida e Riccardo - colpo di scena Clamoroso. Uomini e Donne - succede di tutto : Okay, i fan se ne faranno una ragione: è tutto finito tra Ida Platano e Riccardo Guanieri. Lo fa sapere il sito Isa&Chia che anticipa quanto accaduto nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne. Ovvero che la dama si è detta stanca della situazione e ha preferito interrompere ogni tipo di rapporto. “Non voglio fare la fidanzata a vita”, ha sentenziato lei, che evidentemente si aspettava qualcosa di più da parte di ...

Enrico Mentana - il colpo epocale : chi si porta al TgLa7 - Clamoroso in diretta. Cairo gode - la Rai piange : Corriera della Sera e Tg la7 in sinergia, all' ombra della comune proprietà, quella del tycoon piemontese Urbano Cairo . Si può leggere così l' approdo di Milena Gabanelli al Tg diretto da Enrico ...

D'Alessio e Tatangelo - Clamoroso colpo di scena : proposta di nozze nella notte : Dopo la crisi dello scorso anno i due cantanti sono tornati insieme e sono pronti a giurarsi amore eterno

Basket - il colpo della Sidigas Avellino è Clamoroso : preso Norris Cole! : La Sidigas Avellino ha piazzato il colpo acquistando l’ex Miami Heat, Norris Cole: il 29enne arriva dal Maccabi Tel Aviv La Sidigas Avellino ha ufficializzato, con una nota sul suo sito web, l’arrivo di Norris Cole. La ‘guardia’ 29enne vanta trascorsi importanti in Nba, dove con la maglia dei Miami Heat ha conquistato 2 campionati nel 2012 e 2013. La scorsa stagione la prima esperienza europea tra le file del ...

Calciomercato Sampdoria - Clamoroso colpo di scena nell’affare Zaza : doriani beffati dal Torino! : Con la stessa offerta presentata dalla Samp, il Torino ha convinto il Valencia e il giocatore che in serata sbarcherà in Italia clamoroso colpo di scena nell’affare Zaza, non sarà la Sampdoria il prossimo club dell’attaccante italiano. Il Torino infatti ha beffato i doriani, presentando al giocatore un contratto più ricco e più lungo. L’offerta al Valencia non cambia, dunque sono le migliori condizioni proposte ...

Clamoroso Milan : prenotate le visite mediche per domattina - le ultime sul colpo last minute! : Milan pronto a piazzare un altro acuto, con Leonardo che ha prenotato una nuova sessione di visite mediche presso la Clinica la Madonnina Il Milan si muove ancora? Spifferi da casa rossonera parlano di visite mediche prenotate per domattina presso la Clinica la Madonnina di Milano, dove tutti i calciatori Milanisti svolgono le consuete visite di routine prima di firmare col club. Adesso, dopo tale indiscrezione, ci si domanda per chi siano ...

Formula 1 - mercato piloti : Clamoroso colpo di scena in casa Ferrari : La Formula 1 sta regalando emozioni e colpi di scena ma a tenere banco è anche il mercato piloti della prossima stagione, in queste ultime ore mossa a sorpresa da parte della Ferrari. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere ancora Kimi Raikkonen il pilota che affiancherà Vettel nel 2019. Il finlandese pare abbia trovato l’accordo per il prolungamento del suo contratto per un’altra stagione, convincendo Camilleri e Arrivabene a ...

MotoGp – Clamoroso al Red Bull Ring - colpo di scena al debrief Yamaha dopo le qualifiche del Gp d’Austria : Sorprendente colpo di scena al Red Bull Ring all’apertura del debrief Yamaha post qualifiche del Gp d’Austria: ecco quanto accaduto Weekend amaro, amarissimo, al Red Bull Ring per i piloti Yamaha: Valentino Rossi e Maverick Vinales hanno faticato sin dalle prime sessioni di prove libere del Gp d’Austria, con un problema tecnico per il Dottore e importanti difficoltà sul bagnato. Oggi il grande disastro: Vinales e Rossi ...

Clamoroso Inter - Ausilio tenta il colpo-shock : contatto con Modric - tutti i dettagli : Luka Modric è finito nel mirino dell’Inter, per rispondere al colpo Cristiano Ronaldo, Ausilio le proverà tutte per portare a Milano il croato L’Inter sogna un grande centrocampista per completare la rosa di Luciano Spalletti. Dopo l’arrivo di Vrsaljko manca solo il centrocampista a completare la rosa nerazzurra e sarà un innesto super, non certo un uomo di secondo piano. Il nome di Vidal è notoriamente in orbita Inter da ...

Clamoroso Juventus - ‘annullato’ il colpo Cristiano Ronaldo : operazione “suicida” con il Milan - la follia di Marotta rischia di rovinare i piani ad Allegri : Clamoroso in casa Juventus, ‘annullato’ il colpo Cristiano Ronaldo. I bianconeri avevano iniziato la campagna di rafforzamento con il botto, gli acquisti di Cancelo, Emre Can, Perin e soprattutto Cristiano Ronaldo avevano entusiasmato i tifosi della Juventus, la squadra di Allegri era (e continua ad esserlo nonostante le ultime operazioni) la netta favorita anche per vincere la Champions League ma adesso la situazione sembra ...

Tiro a segno - Niccolò Campriani apre ad un Clamoroso ritorno : “Quello di Rio 2016 non sarà stato il mio ultimo colpo” : Sarebbe una notizia sensazionale, se confermata poi dai fatti, quella di un possibile e clamoroso ritorno alle gare di Niccolò Campriani, paventata in modo sibillino dallo stesso atleta in un’intervista a “Nazione-Carlino-Giorno“, nel quale l’olimpionico di Rio nel Tiro a segno afferma che in futuro potrebbe tornare a sparare. Ora Campriani lavora al CIO: “Si tratta di un ruolo di grande responsabilità. Ti rendi ...