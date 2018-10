Ciò che libera e ciò che unisce | ecco cos' è un insegnante

Striscia la Notizia - Belen Rodriguez e il Tapiro : 'Cosa me ne faccio di un cuore? Mi serve anche altro' : Ventiseiesimo Tapiro d'oro per Belen Rodriguez che si aggiudica così il titolo di personaggio più attapirato nella storia di Striscia la Notizia . L'inviato Valerio Staffelli ha consegnato la ...

Jovanotti con Mariangela Gualtieri a Cesena per dialogare di poesia e di “Ciò che ci rende umani” : Jovanotti e Mariangela Gualtieri in dialogo per parlare di poesia, di vita e dell’importanza della parola. L’anteprima della rassegna "Ciò che ci rende umani" avrà luogo l'8 ottobre a Cesena al Teatro Bonci e sarà l'occasione per ammirare il confronto tra una grande poetessa e la popstar della canzone italiana.Continua a leggere

Jovanotti a Cesena per dialogare di poesia e di Ciò che ci rende umani : Jovanotti e Mariangela Gualtieri in dialogo per parlare di poesia, di vita e dell’importanza della parola. L’anteprima della rassegna "Ciò che ci rende umani" avrà luogo l'8 ottobre a Cesena al Teatro Bonci e sarà l'occasione per ammirare il confronto tra una grande poetessa e la popstar della canzone italiana.Continua a leggere

Mercato del rione Testaccio di Roma : visita all’area archeologica aperta in via eccezionale : Le aree archeologiche del rione Testaccio di Roma aprono al pubblico in via del tutto eccezionale il 6 ottobre per la manifestazione Assaggi di Storia promossa dalla Sovrintendenza Speciale di Roma. Il sito include degli importanti ritrovamenti di età imperiale delle anfore un tempo usate per costruire le pareti dei locali del Mercato.Continua a leggere

Calcio femminile : l’Italia di Milena Bertolini contro la Svezia. Un’amichevole dal sapore mondiale : Nel weekend orfano del campionato di Calcio femminile le attenzioni del mondo del “Pallone in rosa” sono tutte per la Nazionale Italiana che torna in scena dopo aver conquistato il pass per la fase finale dei Mondiali 2019 in Francia (concludendo in vetta al proprio raggruppamento). La FIGC, in accordo con il ct Milena Bertolini, ha stilato un programma probante di amichevoli per garantire alle azzurre una preparazione ad hoc. La ...

Perché Bruxelles boccerà la bozza della legge di Bilancio italiana : Bruxelles non crede nei conti dell’Italia e boccerà la sua bozza di Bilancio Madrid, 5 ott - (Agenzia Nova) - L'Unione europea non crede al passo indietro dell’Italia che, dopo essere stata punita dai mercati, ha annunciato una lieve diminuzione del deficit per il 2020 e il 2021. Lo scrive oggi il

Sciopero Atac del 12 ottobre : a Roma si fermano anche i mezzi pubblici Cotral e Tpl : ottobre mese di proteste nel settore trasporti. E’ stato indetto per il 12 ottobre un nuovo Sciopero dei mezzi pubblici a Roma che coinvolgera' Atac, Cotral e Tpl. A rischio cancellazioni e ritardi ci saranno bus, tram, metro, ferrovie locali e linee periferiche. Si prospetta un venerdì nero per la Capitale con i cittadini che subiranno disagi per 24 ore [VIDEO], soprattutto per chi deve spostarsi per raggiungere il luogo di lavoro. Orari ...

I NUMERI DEL DEF/ Un pasticcio che fa perdere voti a Lega e M5s : Il Governo ha cambiato alcune cifre della Nota di aggiornamento del Def. Il risultato non è soddisfacente e Lega e M5s perderanno voti.

Belen Rodriguez - tapiro e frecciatina hot a Staffelli : «Che ci faccio solo con il cuore di un uomo? Voglio...» : Belen Rodriguez non smette di far parlare di sé. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Dopo le foto che la ritraggono fuori dal tettino dell'auto, fermata dalla polizia, la showgirl...

Belen Rodriguez - tapiro e frecciatina hot a Staffelli : «Che ci faccio solo con il cuore di uomo? Voglio...» : Belen Rodriguez non smette di far parlare di sé. Dopo le foto che la ritraggono fuori dal tettino dell'auto, fermata dalla polizia, la showgirl argentina ha ricevuto il tapiro da Valerio...

Belen Rodriguez - tapiro per la notte folle e frecciatina hot a Staffelli : «Che ci faccio solo con il cuore di uomo? Voglio...» : Belen Rodriguez non smette di far parlare di sé. Dopo le foto che la ritraggono fuori dal tettino dell'auto, fermata dalla polizia, la showgirl argentina ha ricevuto il tapiro da Valerio...

Def - il rilancio del Pil passa anche dalla Flat tax : ecco come cambiano le tasse : Nel def sarebbero stati accantonati 2 miliardi di euro per dare il via alla prima fase della riforma fiscale. Tria...

Un ombra minacciosa aleggia su CR7 che potrebbe perdere centinaia di milioni : L'accusa di stupro a carico di Cristiano Ronaldo rimane senza prove e verdetto, certo è che l'ombra di essa staziona minacciosa sopra la carriera del calciatore più commercializzato del pianeta.

Tg1 - il direttore Montanari : “Paragone dice che faccio infantilismo giornalistico? Inventano scuse per cacciarmi” : Lo ha accusato di “infantilismo giornalistico” , di aver fatto un “dispettuccio” volontario al governo piazzando il servizio sulla manifestazione del Pd in apertura del Tg1 di domenica scorsa. Per Andrea Montanari, però, quelle di Gianluigi Paragone sono solo scuse, “uno scandalo politico che non esiste“, inventato perché “si vuole cacciare un direttore autonomo e vincente“. Con le nomine al ...