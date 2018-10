: Cile, ricordo referendum fine dittatura - NotizieIN : Cile, ricordo referendum fine dittatura - CyberNewsH24 : • News • #Cile, ricordo referendum fine dittatura - TelevideoRai101 : Cile, ricordo referendum fine dittatura -

Il palazzo presidenziale della Moneda, a Santiago del, è stato illuminato con i colori azzurro, bianco e rosso della bandierana, in occasione del 30esimo anniversario delche posealladi Augusto Pinochet. La campagna per il No al proseguimento dellariunì tutta l'opposizione, dai liberali ai socialisti, e nelle ultime settimane anche i comunisti. L'attuale presidente, Pinera, fu uno dei rappresentanti della destra che si associò al No.(Di venerdì 5 ottobre 2018)