Ciclismo | Peter Sagan ha colpito intenzionalmente la bici di Wallays durante la Roubaix

Ciclismo - nuovo contratto per Peter Sagan : obiettivo Giro d’Italia : Mentre il mondo del Ciclismo è concentrato sui Mondiali di Innsbruck che domani vivranno la giornata più attesa con la gara in linea dei professionisti, Peter Sagan [VIDEO]e la Bora Hansgrohe hanno annunciato la firma del nuovo contratto valido fino al 2021. Il fuoriclasse slovacco continuera' per altri tre anni nella sua attuale squadra insieme a molti dei suoi scudieri che hanno firmato insieme a lui. Se l’accordo era nell’aria gia' da tempo, ...

Albo d'oro Mondiali Ciclismo : Alejandro Valverde succede al tris di Peter Sagan - l'Italia non vince dal 2008 : Alejandro Valverde si è laureato Campione del Mondo 2018 di ciclismo trionfando sul durissimo tracciato di Innsbruck. Lo spagnolo ha regolato il francese Romain Bardet, il canadese Michael Woods e l'olandese Tom Dumoulin in una volata a quattro ...

Mondiali di Ciclismo 2018 – Sagan cede lo scettro a Valverde - Peter realista : “quest’anno era troppo dura per me” : Peter Sagan commenta la sua prestazione alla prova in linea elite dei Mondiali di Ciclismo 2018, lo slovacco ha onorato la competizione iridata a modo suo Nell’ultima avvincente prova dei Mondiali di Ciclismo 2018, la vittoria è andata a Alejandro Valverde. Il ciclista spagnolo, favorito alla vigilia, ha trionfato nella prova in linea elite sul traguardo di Innsbruck, mettendo dietro in ordine Bardet, Woods e Doumoulin. Dopo tre ...

Albo d’oro Mondiali Ciclismo : Alejandro Valverde succede al tris di Peter Sagan - l’Italia non vince dal 2008 : Alejandro Valverde si è laureato Campione del Mondo 2018 di ciclismo trionfando sul durissimo tracciato di Innsbruck. Lo spagnolo ha regolato il francese Romain Bardet, il canadese Michael Woods e l’olandese Tom Dumoulin in una volata a quattro dopo aver fatto la differenza sulla salita di Igls e sull’ultimo durissimo strappo. Il 38enne succede così a Peter Sagan che aveva vinto le ultime tre edizioni della rassegna iridata. Di ...

VIDEO Peter Sagan : lo slovacco premia Alejandro Valverde con la medaglia d’oro ai Mondiali di Ciclismo : Campione anche nella sconfitta. Peter Sagan, dopo tre titoli iridati consecutivi, ha abdicato. Troppo duro il percorso dei Mondiali di Innsbruck, dove comunque il fuoriclasse slovacco ha voluto cimentarsi a tutti i costi, partecipando anche alla Vuelta per prepararsi al meglio all’evento. Nel corso del quartultimo giro, tuttavia, il 28enne ha alzato bandiera bianca nel corso della salita di Igls. A fine gara si è poi reso artefice di un ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Sagan sempre sorprendente - Peter tra ignoranza e noia : “dove volete che vada? Che tristezza senza le mie casse” : Le parole di Peter Sagan alla vigilia della prova in linea uomini elite dei Mondiali di Innsbruck 2018: lo slovacco esilarante e sorprendente Mancano ormai poche ore alla gara che tutti aspettano: domani mattina tutti sintonizzati con la gara in linea uomini elite dei Mondiali di ciclismo 2018 di Innsbruck. Peter Sagan, tre volte campione del mondo, dovrà difendere la maglia iridata, ma è ben consapevole delle difficoltà che dovrà ...

Ciclismo - Peter Sagan rinnova con la Bora-hansgrohe fino al 2021 e annuncia di voler correre il Giro d’Italia : Peter Sagan rinnova con la Bora-hansgrohe: alla vigilia della gara iridata dei professionisti, lo slovacco ha prolungato il contratto che lo lega alla sua attuale squadra, che ora scadrà al termine del 2021. Assieme al rinnovo però giungono sempre più insistenti le voci di una sua possibile partecipazione al Giro d’Italia 2019. Lo slovacco attraverso un tweet ha ringraziato la squadra per il supporto e la fiducia, dicendosi orgoglioso di ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Peter Sagan - il poker sembra utopia. Percorso per scalatori - ma guai a sottovalutare il fenomeno slovacco : Molto più di un semplice sogno. Quasi una vera e propria utopia. Peter Sagan, molto probabilmente, da lunedì primo ottobre dovrà cambiare dopo tre lunghissimi anni la maglia sulle spalle: passando da quella iridata, diventata ormai abitudinale, a quella di campione di Slovacchia (si è aggiudicato il titolo nazionale proprio quest’estate). Peter si presenterà comunque al via del Mondiale di Ciclismo di Innsbruck, per quanto riguarda la ...

Peter Sagan : ‘Per me il Ciclismo è uno sport noioso’ : Sempre fuori dagli schemi, sincero e senza filtri, Peter Sagan [VIDEO] non smette di far parlare di sé. Alla Vuelta Espana il Campione del Mondo non è riuscito a conquistare nessuna vittoria, ma ha fatto discutere ugualmente per le affermazioni rilasciate al giornale spagnolo El Pais. Il fuoriclasse slovacco ha parlato dei Mondiali di Innsbruck, a cui si sta apparentemente avvicinando senza particolari ambizioni, ma soprattutto ha bollato il ...

Peter Sagan : “Il Ciclismo è uno sport noioso. Io da spettatore guardo solo gli ultimi 5 km” : “Il ciclismo è uno sport noioso”. A dirlo non è una persona qualunque, bensì Peter Sagan, vincitore degli ultimi tre Mondiali e uno dei corridori più importanti del ciclismo attuale. Lo slovacco è un atleta unico e non è mai banale nemmeno delle dichiarazioni, come dimostrato in questo caso. Ecco perché in una lunga intervista rilasciata a El Pais, Sagan, tra i tanti temi trattati, ha parlato anche di quello dello spettacolo delle corse: “Se ...

Ciclismo - Europei 2018 : Peter Sagan si ritira in corsa! Clamorosa scelta del Campione del Mondo - Viviani ci prova : Notizia Clamorosa da Glasgow dove si sta disputando la prova in linea valida per gli Europei 2018 di Ciclismo su strada. Peter Sagan si è infatti ritirato quando mancavano 85 chilometri al traguardo: il tre volte Campione del Mondo, grande favorito della vigilia insieme al nostro Elia Viviani e al norvegese Alexander Kristoff che difende il titolo, ha abbandonato la corsa in maniera quasi inattesa. Lo slovacco si è trovato a sorpresa staccato ...

Diretta/ Europei Ciclismo Glasgow 2018 streaming video e tv : Peter Sagan costretto al ritiro! : Diretta Europei ciclismo Glasgow 2018 gara in linea uomini streaming video e tv: percorso e orario della gara, azzurri e favoriti (oggi domenica 12 agosto)(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 15:12:00 GMT)

Ciclismo - Europei 2018 : sfida aperta per la maglia continentale. Peter Sagan favorito - Elia Viviani tenta il colpaccio : Tutto pronto per l’evento più atteso per quanto riguarda il Ciclismo su strada agli European Championship di Glasgow. Si disputa domani infatti la prova in linea per quanto riguarda gli Europei al maschile: si assegna la maglia continentale, che il vincitore vestirà per tutta la prossima stagione. Chi succederà al norvegese Alexander Kristoff? La sfida è davvero aperta: tantissimi i pretendenti al successo e l’Italia di Davide ...

Ciclismo - Europei 2018 : sfida aperta per la maglia continentale. Peter Sagan favorito - Elia Viviani tenta il colpaccio : Tutto pronto per l’evento più atteso per quanto riguarda il Ciclismo su strada agli European Championship di Glasgow. Si disputa domani infatti la prova in linea per quanto riguarda gli Europei al maschile: si assegna la maglia continentale, che il vincitore vestirà per tutta la prossima stagione. Chi succederà al norvegese Alexander Kristoff? La sfida è davvero aperta: tantissimi i pretendenti al successo e l’Italia di Davide ...