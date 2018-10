Ciclismo | GP Beghelli 2018 | tracciato insidioso ma non troppo duro Luis Leon Sanchez

oasport

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Domenica prenderà il via la 23ma edizione del Gran Premio Bruno. Orario di partenza fissato alle 11:45, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 16:25. In tutto 196,3 km da affrontare per i corridori delle 25 squadre iscritte, di cui 12 World Tour (Astana, Bahrain-Merida, Team Sky, EF Drapac, Movistar, Ag2R La Mondiale, Groupama-FDJ, UAE Team Emirates, Mitchelton-Scott, Dimension Data, LottoNL-Jumbo, Trek-Segafredo), e la nazionale italiana. Il, come da tradizione, non si presenta molto. Dopo un breve tratto di trasferimento fino al centro di Bologna, la gara nelle sue prime fasi si dirigerà da Monteveglio verso il circuito del Gessiere, da affrontare due volte. Poi si tornerà a Monteveglio per l’ingresso nel circuito di Zappolino, con dieci giri da percorrere. Ilè lungo 13,3 km ed è caratterizzato dalla omonima salita, uno strappo di 1,5 km con ...