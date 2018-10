Ci sono due morti per il maltempo in Calabria

Morte di Martina Rossi. Prete difende gli imputati : “sono due bravi ragazzi” : Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi sono accusati di aver causato la Morte della ragazza tentando di violentarla e facendola cadere dal balcone di una stanza di hotel a Palma di Maiorca.Continua a leggere

Quanti rifiuti nei parchi di città 'E due su tre sono di plastica' : Lo certifica il rapporto Park Litter 2018 che Legambiente ha da poco concluso all'interno della campagna 'Puliamo il mondo': per tre mesi oltre 300 volontari hanno analizzato, catalogato e raccolto i ...

Tre - due - uno… via! L’iniziativa di lancio della festa del salame è spaziale. Ecco cosa si sono inventati a Cremona : Missione compiuta per ‘Gagarin‘, il primo salame lanciato nello spazio. L’insaccato astronauta, che verrà esposto nel centro storico di Cremona dal 26 al 28 ottobre per la seconda festa del salame, è decollato ieri all’alba ed è atterrato ‘sano e salvo’ dopo un volo di circa quattro ore: il salame ha raggiunto la mesosfera, agganciato a un tagliere di legno, a bordo di un pallone aerostatico riempito con 4 metri cubi di ...

F1 - Raikkonen alza l’asticella a Suzuka : “le ultime due gare non sono state grandiose - qui voglio il podio” : Il pilota della Ferrari ha analizzato il week-end di Suzuka, sottolineando come il suo obiettivo sia almeno quello di ottenere il podio Pochi obiettivi per Raikkonen in questo finale di stagione, se non quello di provare ad aiutare Sebastian Vettel in una rincorsa al Mondiale che si prospetta davvero in salita. photo4/Lapresse Il finlandese tra cinque gare lascerà la Ferrari e spera di farlo nel migliore modo possibile, magari centrando ...

Reddito di cittadinanza - ci sono due "brutte" notizie per chi ha diritto all'assegno : Addio contanti: il sussidio sarà sì generoso, ma dovrà essere tracciabile. E non potrà essere usato per acquistare qualsiasi...

PSV-Inter - curiosità e statistiche : al 3 ottobre sono legate due rimonte nerazzurre : Secondo impegno dell'Inter in Champions League, l'obiettivo dei nerazzurri è quello di confermare quanto di buono fatto contro il Tottenham [VIDEO]. Pertanto la truppa di Luciano Spalletti guarda con massima fiducia alla trasferta sul terreno del PSV Eindhoven in programma domani sera, calcio d'inizio alle ore 21. Il match si disputera' per l'appunto il 3 ottobre ed è una data nella quale la Beneamata, nella sua lunga storia, ha disputato ...

Assassin's Creed Odyssey : un easter egg di Splinter Cell conferma che i due universi sono collegati : Ubisoft lo ha dimostrato in più di un'occasione, ama lasciare nei propri titoli dei corposi riferimenti alle altre produzioni del publisher, e se Splinter Cell aveva avuto dedicato un'intero evento a tema in Ghost Recon Wildlands, Sam Fisher è protagonista anche di un piccolo easter egg in Assassin's Creed Odyssey, che potrebbe avere risvolti assolutamente significativi.Come riporta Gearnuke, nel corso dell'avventura di Odyssey Layla, la ...

I 'millennials' che cambieranno il calcio : ci sono anche due italiani : A dover di cronaca, però, la discriminante più grande la fa quasi sempre il talento. I grandi campioni italiani delle scorse generazioni, da Baggio a Mancini , da Totti a Del Piero , passando per ...

Nobel per la Medicina 2018 : chi sono i due scienziati premiati : Il premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina 2018 è andato quest’anno a James P. Allison e a Tasuku Honjo per la scoperta dell’immunoterapia anticancro. Ad annunciarlo come ogni anno il Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia. James P. Allison, 70 anni, è nato a Alice in Texas (Stati Uniti), mentre Tasuku Honjo 76 anni, è invece originario di Kyoto (Giappone) James P. Allison, dopo il dottorato all’università del Texas, ...

Controlli con i cani antidroga alla stazione : 21enne scoperto con 100 grammi di hashish. Sette giovani denunciati - due sono minori : Sette persone scoperte e denunciate, la sostanza stupefacente ritrovata è stata sequestrata. Operazione con cani antidroga della Guardia di Finanza di Arezzo alla stazione ferroviaria del capoluogo, ...

La sexy Jessica e Immobile in giro per Milano : i due sono molto innamorati [VIDEO] : 1/22 Foto Instagram ...

Rissa all'addio al celibato - muore un 21 enne. Sette feriti - due sono gravissimi : caccia a tre stranieri : Un addio al celibato finisce in tragedia: morto un giovane di 21 anni e feriti altri Sette persone. Tutto è cominciato attorno alle 22.15 di sabato sera, quando si è scatenata una Rissa...

Francesco Monte/ Torna a galla la droga : “Mi sono cag*to addosso perché ho visto due…” (Grande Fratello Vip) : Francesco Monte nella Casa del Grande Fratello Vip, spesso tira in ballo argomenti del passato. Dalla ex fidanzata Cecilia Rodriguez all’Honduras e il famoso “canna-gate”.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 09:31:00 GMT)

Volley - Mondiali 2018 : Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena - all’Italia sono mancati i due uomini simbolo. Pantera verso l’addio azzurro? : Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena dovevano essere le due stelle dell’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile, gli uomini capaci di trascinarci nel momento più importante, i fari guida di una Nazionale che sognava di compiere l’impresa in casa. Purtroppo i due giocatori simbolo sono mancati sul più bello, si sono eclissati quando dovevano fare la differenza contro Serbia e Polonia, non si sono caricati sulle spalle il gruppo e sono ...