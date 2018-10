Christina Aguilera ha invitato sul palco Lil Kim per cantare insieme “Lady Marmalade”

Hillary e Bill Clinton fan al concerto di Christina Aguilera : Hillary e Bill Clinton al concerto di Christina AguileraHillary e Bill Clinton al concerto di Christina AguileraHillary e Bill Clinton al concerto di Christina AguileraHillary e Bill Clinton al concerto di Christina AguileraHillary e Bill Clinton al concerto di Christina AguileraAl Radio City Music Hall di New York Christina Aguilera ha potuto contare su due fan d’eccezione: Bill e Hillary Clinton. L’ex coppia presidenziale ha da ...

Christina Aguilera è tornata in tour! Ecco la scaletta dei concerti : Ce n'è per tutti i gusti

La reazione di Christina Aguilera alla lite tra Nicki Minaj e Cardi B è la stessa che hai avuto tu : LOL

BURLESQUE/ Su TV8 il film con Cher e Christina Aguilera (oggi - 22 agosto 2018) : BURLESQUE, il film in onda su TV8 oggi, mercoeldì 22 agosto 2018. Nel cast: Cher, Christina Aguilera e Cam Gigandet, alla regia Steven Antin. La trama del film nel dettaglio.

Christina Aguilera è incinta? : Semplicemente ingrassata o letteralmente incinta? Pioggia di rumor su Christina Aguilera, 37enne da poco tornata nei negozi con un nuovo disco. Secondo quanto riportato da RadarOnLine, la popstar aspetterebbe il secondo figlio da Matt Rutler, da otto anni suo compagno. I due sono già diventati genitori nel 2014, con la nascita di Summer Rain, secondogenita della Aguilera dopo Max Liron, nato nel 2008 dal fallimentare matrimonio con il ...